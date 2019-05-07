Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде ЛенинградаГазета.Ru вчера в 22:46
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда. По ее словам, Сталин "ненавидел" Ленинград и поэтому способствовал плану Адольфа Гитлера по блокаде города.
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Российская писательница обвинила Сталина в ненависти к блокадным ленинградцам
ФедералПрессвчера в 22:42
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