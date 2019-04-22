Энергетика
Российская нефть сломала белорусский заводLenta.ru 06:54
Об ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», в «Белнефтехиме» заявили 19 апреля. Российская «Транснефть» письменно признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Хоккей
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Еще один взрыв прогремел на Шри-Ланке
Новый взрыв произошел в Коломбо (столица Шри-Ланки), сообщает Reuters со ссылкой на очевидца в понедельник, 22 апреля.
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
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Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
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Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
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Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Обновлено в 05:29
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В некоторых регионах соискатели могут рассчитывать на зарплату, значительно выше уровня ожидания, из-за недостатка квалифицированных кадров, сообщил замглавы Роструда Денис Васильев.
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Расчленивший с 12-летней подругой парня каннибал скончался
Питерский каннибал, убивший и расчленивший парня в поселке Новинка Кировского района, умер в начале февраля.
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Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
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Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Краснодарский адвокат Михаил Беньяш отсудил 100 тыс. рублей за 14 суток ареста
Первомайский суд Краснодара взыскал 100 тыс. руб. в пользу краснодарского адвоката Михаила Беньяша, которого задержали в ходе протестной акции 9 сентября 2018 года и теперь обвиняют в причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов.
Обновлено в 06:14
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Политика
США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан» в Сирии
Представители США отказались участвовать в третьем совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии, которое прошло в Москве в режиме телемоста с правительством САР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский назвал задачу №1 на посту президента
Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Политика
Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»
«Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес».
Обновлено в 06:35
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Российские звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой
Российские политики и звезды шоу-бизнеса в соцсетях поздравили шоумена Владимира Зеленского, который, по предварительным подсчетам протоколов, стал лидером голосования во втором туре президентских выборов на Украине.
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РПЛ следит за ситуацией в «Тамбове». Лидер ФНЛ обещает модернизировать стадион
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Обновлено в 06:44
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
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Экономика
Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%
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Официальные курсы доллара и евро снизились
Официальный курс европейской валюты на понедельник, 22 апреля, понизился на 32 коп. и составил 71,73 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
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Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
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Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть
Второй эпизод финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети до официального релиза из-за ошибки видеосервиса Amazon Prime.
Обновлено в 00:55