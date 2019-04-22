Энергетика

Российская нефть сломала белорусский заводLenta.ru 06:54

Об ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», в «Белнефтехиме» заявили 19 апреля. Российская «Транснефть» письменно признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию.
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Белорусский завод обвинил российскую нефть в поломке оборудования

Царьград05:36

Белорусский НПЗ связал поломку оборудования с качеством российской нефти

Ведомости06:52

Мозырский НПЗ заявил, что некачественная нефть повредила его оборудование

ПРАЙМ06:18

Белорусский завод рассказал о поломке из‐за российской нефти

Телеканал 360°05:59

Российская нефть сломала белорусский завод

Lenta.ru06:54

Мозырский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за низкого качества российской нефти

ТАСС05:26

Нефть из РФ стала причиной поломки оборудования на Мозырском НПЗ

News.ru05:43
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На Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефти

КП - Беларусь06:28
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Хоккей

«Динамо»: Крикунов останется главным тренером

Обновлено в 04:43
Происшествия

В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных

Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Еще один взрыв прогремел на Шри-Ланке

Новый взрыв произошел в Коломбо (столица Шри-Ланки), сообщает Reuters со ссылкой на очевидца в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено 20 апреля в 14:31
Общество

Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.
Обновлено в 05:33
Политика

Поклонская: Крым останется российским при любом президенте Украины

Обновлено в 00:53
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Обновлено в 05:29
Общество

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

В некоторых регионах соискатели могут рассчитывать на зарплату, значительно выше уровня ожидания, из-за недостатка квалифицированных кадров, сообщил замглавы Роструда Денис Васильев.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Расчленивший с 12-летней подругой парня каннибал скончался

Питерский каннибал, убивший и расчленивший парня в поселке Новинка Кировского района, умер в начале февраля.
Обновлено в 04:48
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш отсудил 100 тыс. рублей за 14 суток ареста

Первомайский суд Краснодара взыскал 100 тыс. руб. в пользу краснодарского адвоката Михаила Беньяша, которого задержали в ходе протестной акции 9 сентября 2018 года и теперь обвиняют в причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов.
Обновлено в 06:14
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Политика

США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан» в Сирии

Представители США отказались участвовать в третьем совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии, которое прошло в Москве в режиме телемоста с правительством САР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленский назвал задачу №1 на посту президента

Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

«Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес».
Обновлено в 06:35
Политика

Российские звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Российские политики и звезды шоу-бизнеса в соцсетях поздравили шоумена Владимира Зеленского, который, по предварительным подсчетам протоколов, стал лидером голосования во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 03:47
Футбол

РПЛ следит за ситуацией в «Тамбове». Лидер ФНЛ обещает модернизировать стадион

«Тамбов» за 6 туров до окончания сезона ФНЛ лидирует в первенстве, на 4 очка опережая идущий 2-м «Сочи».
Обновлено в 06:44
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика

Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Финансы

Официальные курсы доллара и евро снизились

Официальный курс европейской валюты на понедельник, 22 апреля, понизился на 32 коп. и составил 71,73 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено в 03:21
Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Кино

Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть

Второй эпизод финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети до официального релиза из-за ошибки видеосервиса Amazon Prime.
Обновлено в 00:55
Как работают Яндекс.Новости?
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