Энергетика
Российская нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в ПольшуКоммерсантъ 02:39
«Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию»,— сказал господин Демин (цитата по «Интерфаксу»). В компании уточнили, что прием на пункте «Адамова Застава» был открыт в 07:11.
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