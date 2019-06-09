Российская нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в ПольшуКоммерсантъ 02:39

«Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию»,— сказал господин Демин (цитата по «Интерфаксу»). В компании уточнили, что прием на пункте «Адамова Застава» был открыт в 07:11.

Российская нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Польшу

Наука Ученые установили главную причину старения Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.

Происшествия В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.

Общество Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.

Авто Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.

Финансы Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.

Космос Строительство космодрома Восточный контролируют спутники Роскосмос установил видеокамеры на всех объектах стройки космодрома Восточный в Амурской области.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.

Хоккей «Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли Американские клубы НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинс» начали шестой матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2018/19.

Армия и оружие Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.

Гаджеты Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.

Общество На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей Центр спасения дельфинов "Дельфа" получит 2,5 миллиона рублей на проведения тренингов по спасению дельфинов в Черном море, сообщила РИА Новости директор Центра Татьяна Белей.

Автоспорт Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.

Игры «Ведьма из Блэр» получит новую игру «Ведьма из Блэр» выйдет 30 августа на PC и Xbox One.

Армия и оружие Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.

Происшествия Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики.

Происшествия В Гонконге более миллиона человек вышли на улицы с протестами Более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе Китая Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.

Происшествия Кузен Рейеса: автомобиль подлетел вверх после удара с ограждением Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Авто Skoda Scala получила «заряженную» версию Тюнинг-ателье DTE-Systems представило доработанную версию модели Skoda Scala, усовершенствовав силовые установки модели с помощью особого приспособления — PowerControl Xtuning, которое подходит как для трех бензиновых, так и для дизельного моторов.