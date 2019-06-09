Энергетика

Российская нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в ПольшуКоммерсантъ 02:39

«Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию»,— сказал господин Демин (цитата по «Интерфаксу»). В компании уточнили, что прием на пункте «Адамова Застава» был открыт в 07:11.
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