Энергетика

Российская нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в ПольшуКоммерсантъ 02:39

«Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию»,— сказал господин Демин (цитата по «Интерфаксу»). В компании уточнили, что прием на пункте «Адамова Застава» был открыт в 07:11.
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Польша возобновила прокачку российской нефти по транзитному трубопроводу

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Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

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Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

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ТАСС06:32

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:11, Ашберн
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