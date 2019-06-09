Энергетика
Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в ПольшуИзвестия 02:49
Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он. Ухудшение качества топлива в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием нефти из России.
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Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
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Как добавили в полиции, по предварительной информации, водитель LADA находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
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Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
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Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
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Вера Брежнева трогательно поздравила свою мать с днем рождения
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Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций
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Полковник полиции, который организовал задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей
В материале, который подготовил Telegram-канал Baza и Transparency International, отмечается, что средняя заработная плата полковника на должности начальника отдела составляет около 0,8-1 млн рублей в год.
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Юрий Лоза дал рекомендации по правильному мытью кота
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Политика
Захарова назвала современное отношение к деньгам «страшной проблемой»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает «страшной проблемой» тот факт, что деньги в современном мире стали своего рода религией.
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В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
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«Реал» должен продать игроков на € 300 млн, чтобы избежать проблем с FFP
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В Уфе возле автовокзала «Южный» мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
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«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
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Британские власти задумали купить дом Скрипаля
Бывший дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери может быть приобретен местными властями.
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Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу
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Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы
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В Казахстане задержаны около 500 человек на митингах
ИА «Ореанда-Новости» В день президентских выборов в Казахстане на несанкционированных митингах были задержаны около 500 человек.
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Гончаренко: Чалову рановато ехать в Европу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможном переходе нападающего Фёдора Чалова в один из европейских клубов.
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Общество
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
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