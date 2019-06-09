Энергетика

Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в ПольшуИзвестия 02:49

Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он. Ухудшение качества топлива в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием нефти из России.
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Польша возобновила прокачку российской нефти по транзитному трубопроводу

Эхо Москвы09:31

Польша возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Коммерсантъ08:05

Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Интерфакс02:47

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru06:55

Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

РИА Новости06:36

Польша возобновила прокачку российской нефти по своему участку «Дружбы»

ТАСС06:32

Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

RT на русском06:56
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Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

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Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций

Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
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Чтобы избежать возможных проблем с правилом финансового Fair Play (FFP), «Реалу» нужно продать игроков на € 300 млн.
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В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

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В Казахстане задержаны около 500 человек на митингах

ИА «Ореанда-Новости» В день президентских выборов в Казахстане на несанкционированных митингах были задержаны около 500 человек.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможном переходе нападающего Фёдора Чалова в один из европейских клубов.
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Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
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