Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в ПольшуИзвестия 02:49

Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он. Ухудшение качества топлива в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием нефти из России.

Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в Польшу

Происшествия Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.

Общество Москвичам обещают пару дней прохлады на будущей неделе Москвичей на следующей неделе ожидает похолодание, дожди, а также вечерняя прохлада.

Происшествия В Тольятти нетрезвый водитель сбил двух девочек на тротуаре Как добавили в полиции, по предварительной информации, водитель LADA находился в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.

Политика В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии "Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем соглашении об ассоциации", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Футбол Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.

Шоу-бизнес Вера Брежнева трогательно поздравила свою мать с днем рождения Вера Брежнева трогательно поздравила свою мать с днём рождения и отпраздновала этот день в Италии. Тамаре Галушке исполнилось 67 лет.

Футбол Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.

Шоу-бизнес Ксения Бородина резко высказалась о разводе Алены Водонаевой На днях Ксения Бородина сделала резкое высказывание о разводе Алены Водонаевой.

Происшествия Полковник полиции, который организовал задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей В материале, который подготовил Telegram-канал Baza и Transparency International, отмечается, что средняя заработная плата полковника на должности начальника отдела составляет около 0,8-1 млн рублей в год.

Политика Захарова назвала современное отношение к деньгам «страшной проблемой» Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает «страшной проблемой» тот факт, что деньги в современном мире стали своего рода религией.

Происшествия В Лондоне горит семиэтажный дом Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.

Происшествия В Уфе произошла стрельба возле автовокзала В Уфе возле автовокзала «Южный» мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Общество Британские власти задумали купить дом Скрипаля Бывший дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери может быть приобретен местными властями.

Здоровье Составлен рейтинг самых полезных завтраков Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.

Политика В Казахстане задержаны около 500 человек на митингах ИА «Ореанда-Новости» В день президентских выборов в Казахстане на несанкционированных митингах были задержаны около 500 человек.

Футбол Гончаренко: Чалову рановато ехать в Европу Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможном переходе нападающего Фёдора Чалова в один из европейских клубов.