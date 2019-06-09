Энергетика

Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в ПольшуИзвестия 02:49

Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он. Ухудшение качества топлива в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием нефти из России.
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Российская нефть начала поступать в Польшу по трубопроводу «Дружба»

Эхо Москвы03:00

Чистая нефть по «Дружбе» начала поступать из России в Польшу

Говорит Москва02:53

Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн «грязной» нефти

RT на русском03:44

Чистая нефть из России поступила в Польшу по «Дружбе»

Газета.Ru02:38

В «Транснефти» сообщили о поступлении чистой нефти из России в Польшу по «Дружбе»

ТАСС02:27

Белоруссия подтвердила частичное возобновление транзита чистой нефти из РФ в Польшу

Интерфакс03:54

Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в Россию

Коммерсантъ03:46
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Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

Обновлено в 03:19
Общество

Опубликованы первые результаты ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 13:21
Здоровье

Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков

Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.
Обновлено 07 июня в 11:10
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Политика

Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»

Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Политика

В Госдуме поддержали ужесточение наказания за кражу электричества

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT принятие закона об ужесточении наказания за кражу электричества в России.
Обновлено в 03:19
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

В РПЦ выразили надежду на объективное расследование дела Голунова

Официальный представитель Русской православной церкви выразил надежду на соблюдение презумпции невиновности в отношении журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

СМИ сообщили о возможном слиянии двух военных корпораций США

По информации источников издания, соглашение о превращении двух фирм в одну корпорацию может быть достигнуто в ближайшие дни.
Обновлено в 04:03
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия

МВД подтвердило информацию о 15 пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи

Число пострадавших в ДТП в Сочи, где столкнулись два экскурсионных автобуса, возросло с 11 до 15 человек, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:06
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Космос

Строительство космодрома Восточный контролируют спутники

Процесс контролирует орбитальная группировка спутников дистанционного зондирования Земли.
Обновлено в 01:28
Общество

В воскресенье в Петербурге ожидается гроза с градом

Сегодня, 9 июня, на город на Неве обрушится гроза, которая принесет за собой ливни и град.
Обновлено в 01:09
Единоборства

Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
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Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
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Шоу-бизнес

Дочь Шварценеггера вышла замуж за звезду «Стражей Галактики»

Дочь актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера вышла замуж за звезду «Стражей Галактики» Криса Пратта.
Обновлено в 03:04
Игры

СМИ: Microsoft намекает на Xbox следующего поколения в тизерах E3

Компания Microsoft, похоже, готовит анонс долгожданной консоли нового поколения под кодовым названием Scarlett.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:35
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции его похорон

Читайте материал: "Опубликованы фотографии с репетиции похорон Алибасова".
Обновлено в 03:14
Единоборства

Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBO

В Рино (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча между чемпионом мира по версии WBO в полулёгком весе Оскаром Вальдесом (26-0, 20 КО) и Джейсоном Санчесом (14-1, 7 КО).
Обновлено в 02:59
Футбол

Безбородов и Еськов назначены на матчи отборочного турнира Евро-2020

Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов получили назначения на матчи четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Голунов связал задержание с расследованием о похоронном бизнесе

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов заявил, что его задержание связано с расследованием, которое он готовил.
Обновлено вчера в 15:20
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Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек

В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

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Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова

В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:41
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