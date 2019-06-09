Энергетика

Российская нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в ПольшуКоммерсантъ 02:39

«Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию»,— сказал господин Демин (цитата по «Интерфаксу»). В компании уточнили, что прием на пункте «Адамова Застава» был открыт в 07:11.
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Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru06:55

Польша возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Коммерсантъ08:05

Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

RT на русском06:56

Польша возобновила прокачку российской нефти по транзитному трубопроводу

Эхо Москвы09:31

Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

РИА Новости06:36

Польша возобновила прокачку российской нефти по своему участку «Дружбы»

ТАСС06:32

Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Интерфакс02:47
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:13, Ашберн
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