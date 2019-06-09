Энергетика

Российская нефть начала поступать в Польшу по трубопроводу «Дружба»Эхо Москвы 03:00

На польском участке трубопровода оставалось до 1 миллиона тонн некачественной нефти. Ранее российская компания обещала выплатить компенсацию за поставки загрязненного сырья. На резкое ухудшение качества нефти белорусская сторона пожаловалась еще в апреле.
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Польша возобновила прокачку российской нефти по транзитному трубопроводу

Эхо Москвы09:31

Польша возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Коммерсантъ08:05

Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Интерфакс02:47

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru06:55

Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

РИА Новости06:36

Польша возобновила прокачку российской нефти по своему участку «Дружбы»

ТАСС06:32

Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

RT на русском06:56
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Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Экономика

Голикова: потери соцфондов из-за теневой занятости составляют около 2,3 трлн рублей в год

Социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год из-за теневой занятости граждан.
Обновлено в 19:24
Авто

Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter

Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 14:31
Экономика

Минтруд: падение рождаемости связано с низкими доходами населения

Падение рождаемости в течение последних лет связано с низкими доходами населения, чем с сокращением числа женщин детородного возраста.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие

В НАТО назвали цель учений в Балтийском море

Обновлено в 20:43
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Общество

В России ужесточили наказание за воровство электричества

В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:30
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»

Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
Обновлено в 18:16
Кино

Терренс Малик снимет фильм «Последняя планета»

Американский кинорежиссёр и сценарист Терренс Малик приступил к созданию фильма «Последняя планета» (The Last Planet).
Обновлено в 05:34
Религия

Здание костёла в Севастополе передали католикам и оштрафовали их за «варварство»

Оказалось, что после опубликованного на Форпост материала «Кувалдой по «Дружбе»: что происходит с католическим костёлом в Севастополе», документы о несоответствующем отношении владельцев собственности к объекту культурного наследия (храму) были направлены в суд, и общину оштрафовали на 50 тысяч рублей за «варварство».
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Единоборства

Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде

12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Спецназ и казачий полк: охрана Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой и других артистов

На недавнем юбилейном шоу в Петербурге Леонтьев, исполняя хиты, спустился в зал: как всегда рядом была охрана, помогающая звезде.
Обновлено в 15:00
Гаджеты

Новый Android отучили от автоматического подключения к сетям Wi-Fi

Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца

Обновлено в 20:03
Общество

С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей

С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Экономика

АПИ поможет найти на Дальнем Востоке заказчиков самолетов «Байкал»

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) поможет производителю легких самолетов "Байкал" найти заказчиков на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Происшествия

В Бурятии разбился самолет Ан-2

Обновлено в 10:46
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Политика

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
Обновлено в 03:04
Наука

Вулкан на Камчатке сравнили с Везувием, погубившим Помпеи

В сравнение с Большой Удиной даже привели Везувий, который до уничтожения Помпеи молчал несколько тысяч лет.
Обновлено 07 июня в 05:13
Общество

Почему полицейские массово увольняются со службы

Как рассказал «URA.RU» председатель профсоюза Михаил Пашкин, люди увольняются со службы как в Москве, так и в регионах.
Обновлено в 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
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