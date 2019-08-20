Происшествия

Российская легкоатлетка умерла в 25 летLenta.ru 04:56

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области в своей группе во «ВКонтакте». Организация выразила соболезнования родным и близким Плавуновой.
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с чего всё началось

Чемпионка Тамбовской области по легкой атлетике умерла от сердечного приступа

Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти спортсменки стала острая сердечная недостаточность. При этом и тренер и друзья Маргариты уверяют, что на здоровье она не жаловалась и ранее проблем с сердцем не имела.
КП - Тамбов05:26

Подробнее о событии

Причиной смерти легкоатлетки Плавуновой могла стать остановка сердца

Sport24.ru07:06

Скончавшаяся под Тамбовом 25-летняя легкоатлетка имела проблемы с сердцем

РИА Новости08:21

25-летняя легкоатлетка Плавунова скончалась после пробежки в Тамбовской области

Sports.ru05:17

25-летняя участница чемпионата России погибла на тренировке. Почему так происходит?

Спорт-Экспресс08:00

Предварительной причиной смерти легкоатлетки Плавуновой является остановка сердца

ТАСС06:32

Стала известна предварительная причина гибели легкоатлетки Плавуновой

Чемпионат07:06

Стали известны обстоятельства гибели 25-летней бегуньи под Тамбовом

РЕН ТВ05:00
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Футбол

«Краснодар» вылетел в Грецию на матч с «Олимпиакосом»

Обновлено в 04:38
Происшествия

СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве

Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
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Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства по модернизации здравоохранения, обсудит состояние больниц и поликлиник и уровень зарплат медработников, сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество

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Происшествия

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Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Греции

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Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
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Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Политика

В Петербурге пройдут дебаты кандидатов в губернаторы

В Петербурге 20 августа пройдут дебаты кандидатов в губернаторы города на Неве. Транслировать дебаты будет телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Макрон причинил боль супруге во время встречи Путина во Франции

Первая леди Франции Бриджит Макрон, несмотря на травму плеча, встретила президента РФ Владимира Путина по прибытии в страну.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками

Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Общество

Ростовчанин за 15 миллионов рублей продает кошку, лечащую от похмелья

Обновлено в 06:38
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале

США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Баскетбол

«Автодор» подписал американского форварда Кука

Пресс-служба «Автодора» объявила о подписании контракта с форвардом Элджином Куком.
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Экономика

В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова

В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
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Происшествия

Петербургский полицейский подаст в суд на кандидата в муниципалы

Обновлено в 08:31
Наука

Открыто новое состояние материи

Американские физики открыли новое состояние материи, описав так называемую топологическую сверхпроводимость.
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Происшествия

Украинские моряки отравились спиртом на танкере в Черном море

Два украинских моряка отравились метиловым спиртом на танкере в Черном море. Один из них погиб, второй - госпитализирован.
Обновлено в 03:09
Общество

Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 08:08
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В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев

Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

Эксперты: США потеряли военное превосходство в Тихом океане

Обновлено в 06:59
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Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего года

Компания Apple запустит стриминговый сервис Apple TV+ в ноябре текущего года.
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В Челябинске умерла 17-летняя пассажирка разбившегося ночью автобуса

В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.
Обновлено в 09:49
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