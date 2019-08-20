Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 летLenta.ru 04:56
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области в своей группе во «ВКонтакте». Организация выразила соболезнования родным и близким Плавуновой.
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с чего всё началось
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти спортсменки стала острая сердечная недостаточность. При этом и тренер и друзья Маргариты уверяют, что на здоровье она не жаловалась и ранее проблем с сердцем не имела.КП - Тамбов05:26
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В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
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Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
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Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале
США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале.
Обновлено в 10:32
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Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
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Обновлено в 10:48
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«Автодор» подписал американского форварда Кука
Пресс-служба «Автодора» объявила о подписании контракта с форвардом Элджином Куком.
Обновлено в 07:16
Экономика
В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова
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Американские физики открыли новое состояние материи, описав так называемую топологическую сверхпроводимость.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Украинские моряки отравились спиртом на танкере в Черном море
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Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего года
Компания Apple запустит стриминговый сервис Apple TV+ в ноябре текущего года.
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В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.
Обновлено в 09:49