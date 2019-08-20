Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти спортсменки стала острая сердечная недостаточность. При этом и тренер и друзья Маргариты уверяют, что на здоровье она не жаловалась и ранее проблем с сердцем не имела.

с чего всё началось

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области в своей группе во «ВКонтакте». Организация выразила соболезнования родным и близким Плавуновой.

Российская легкоатлетка умерла в 25 лет

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