Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставкуLenta.ru 20:42

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram. Спортсменка призвала руководство организации и всех причастных к этой ситуации уйти в отставку.

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