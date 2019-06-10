Спорт
Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставкуLenta.ru 20:42
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram. Спортсменка призвала руководство организации и всех причастных к этой ситуации уйти в отставку.
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