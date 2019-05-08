Экономика
Российская компания впервые выпустит зеленые евробондыВедомости вчера в 11:44
РЖД готовится разместить первый выпуск зеленых облигаций в евро, следует из проспекта эмиссии компании («Ведомости» ознакомились с документом, его содержание подтвердили два инвестора, получивших документ от организаторов сделки).
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Политика
Путин поздравил руководство Израиля с Днем независимости страны
Президент России Владимир Путин поздравил президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху с 71-й годовщиной провозглашения независимости страны.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»
«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Полиция в Киеве задержала общественницу за георгиевскую ленту
Директора Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную задержали в Киеве за георгиевскую ленту.
Обновлено в 03:54
Общество
Более 20 тыс. человек посетили парад Победы в Самаре
Более 20 тыс. человек пришли на площадь Куйбышева в Самаре, чтобы посмотреть парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Общество
Кот съел осу и обрел популярность в сети
«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Политика
В Киеве началась альтернативная акция «Украинский бессмертный полк»
Альтернативная акция "Украинский бессмертный полк" началась в четверг на Софийской площади в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:40
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России
Обновлено вчера в 19:59
Транспорт
Ретроавтобусы проедут по улицам столицы 9 мая
В Москве 9 мая Ретроавтобусы из коллекции музея "Московский транспорт" примут участие в пробеге.
Обновлено в 03:42
Политика
Порошенко рассказал о роли Украины в Великой Отечественной Войне
Президент Украины Петр Порошенко поздравил ветеранов с Днем Победы, заявив, что именно на Украине был решен исход войны Обращение Порошенко передает его пресс-служба.
Обновлено в 03:05
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено 07 мая в 04:10
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Обновлено в 03:22
Политика
Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Политика
МИД назвал главную тему заседания комитета министров Совета Европы
Согласно опубликованной информации, российский министр на полях заседания комитета министров Совета Европы намерен поднять вопрос вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Таисия Повалий представила фото в чувственном образе
Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
Обновлено в 00:47
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Экономика
Итоги фьючерсных торгов на рубль на Чикагской товарной бирже
Ниже приведены итоги фьючерсных торгов на рубль на Чикагской товарной бирже на момент закрытия 8 мая 2019 года.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Людей забросали камнями возле Кривого Рога по пути на празднование Дня Победы
Обновлено в 03:44
Игры
В RAGE 2 оружие BFG 9000 появится только в премиальных версиях игры
Менеджер сообщества Bethesda сообщил на Reddit, что оружие BFG 9000 из серии игр DOOM не добавят в обычную версию игры.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Во Франции запретили популярную пищевую добавку Е171
Во Франции со следующего года запретят продавать продукты, содержащие пищевую добавку Е171 – диоксид титана.
Обновлено в 01:07
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено вчера в 01:43
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37