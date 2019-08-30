с чего всё началось

У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех.

Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).

Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы

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Общество «Король Лев» стал самым кассовым фильмом 2019 года в России Сборы ремейка мультфильма Disney «Король Лев» составили более 2,55 млрд руб. в России, говорится в сообщении Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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