У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года - 19 минут 10 секунд. Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди.

Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне», преодолев пять кругов дистанции за 18 минут 55 секунд. Вместе с российским экипажем в индивидуальной гонке принимали участие представители Армении, Ирана и Киргизии.

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