Спорт
Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне»ТК Звезда 04:28
Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне», преодолев пять кругов дистанции за 18 минут 55 секунд. Вместе с российским экипажем в индивидуальной гонке принимали участие представители Армении, Ирана и Киргизии.
Читать в источнике
Оценить14
У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года - 19 минут 10 секунд. Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди.
— Иван Бувальцев, российский военачальникТАСС 06:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛ
Обновлено в 14:08
Происшествия
Смертельная авария на Волжской ГЭС парализовала движение
Обновлено вчера в 07:33
Политика
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек
В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации
Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:13
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии
Задержки нескольких рейсов авиакомпании Bulgaria Air стали причиной проблем с вылетом на родину российских туристов из аэропорта болгарского курорта Бургас.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Культура
Михаил Шуфутинский назвал смерть Вилли Токарева огромной потерей
Шуфутинский выразил соболезнования близким шансонье. Ранее СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева.
Обновлено в 11:01
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Наука
Жёлтые очки не помогают следить за дорогой ночью
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева после свадьбы устроила «утренний опохмел»
Певица Наташа Королева в Instagram разместила забавную фотографию со свадьбы своих друзей.
Обновлено в 00:11
Экономика
В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы
Обновлено вчера в 16:05
Наука
Ученые рассказали о предшествующем раку состоянии
Оказалось, что мыши с низким уровнем инсулина реже подвергаются развитию рака поджелудочной железы.
Обновлено в 04:26
Общество
В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 10:32
Кино
Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Xiaomi выпустит «умный» дверной замок с функцией распознавания лиц
Китайская компания Xiaomi начала сбор финансов для «умного» дверного замка с функцией распознавания лиц.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Индии оценили способ обойти санкции США CAATSA в военной торговле с Россией
В Индии положительно высказываются о выработке совместного механизма торговли в военно-технической сфере в условиях действия американского санкционного пакета CAATSA.
Обновлено в 02:02
Общество
Петербуржцы засняли масляные пятна на Неве
Известно, что снимки были сделаны в 4 часа утра. Очевидцы предположили, что где-то в реку спустили нефтепродукты.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Политика
Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
Обновлено в 13:48
Футбол
«Барселона» и «Арсенал» назвали составы на матч Кубка Жоана Гампера
«Барселона» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч Кубка Жоана Гампера.
Обновлено в 13:25
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии
"Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ливерпуль" и второй год подряд завоевал Суперкубок Англии по футболу.
Обновлено в 12:20
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13