Спорт

Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне»ТК Звезда 04:28

Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне», преодолев пять кругов дистанции за 18 минут 55 секунд. Вместе с российским экипажем в индивидуальной гонке принимали участие представители Армении, Ирана и Киргизии.
Читать в источнике
Комментировать4
Иван Бувальцев
У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года - 19 минут 10 секунд. Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди.
— Иван Бувальцев, российский военачальникТАСС 06:04

Подробнее о событии

Блеск брони и мастерства

Российская газета13:46

Танковый биатлон на полигоне Алабино

RT на русском09:04

Соперники по гонке определились во втором дивизионе танкового биатлона на АрМИ-2019

ТАСС06:30

Команды на конкурсе «Танковый биатлон-2019» в Алабино провели жеребьевку

РИА Новости06:31

Гонка за победу: определились лидеры второго дня конкурса «Танковый биатлон»

ТК Звезда11:39

В Алабине начались соревнования по танковому биатлону АрМИ-2019

РЕН ТВвчера в 18:50

Сборные Китая и Лаоса стали лучшими в первой гонке танкового биатлона

Sibnet Новостивчера в 12:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол

Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛ

Обновлено в 14:08
Происшествия

Смертельная авария на Волжской ГЭС парализовала движение

Обновлено вчера в 07:33
Политика

В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек

В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации

Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:13
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Российские туристы не могут вылететь из Болгарии

Задержки нескольких рейсов авиакомпании Bulgaria Air стали причиной проблем с вылетом на родину российских туристов из аэропорта болгарского курорта Бургас.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Культура

Михаил Шуфутинский назвал смерть Вилли Токарева огромной потерей

Шуфутинский выразил соболезнования близким шансонье. Ранее СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева.
Обновлено в 11:01
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Наука

Жёлтые очки не помогают следить за дорогой ночью

Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Наташа Королева после свадьбы устроила «утренний опохмел»

Певица Наташа Королева в Instagram разместила забавную фотографию со свадьбы своих друзей.
Обновлено в 00:11
Экономика

В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы

Обновлено вчера в 16:05
Наука

Ученые рассказали о предшествующем раку состоянии

Оказалось, что мыши с низким уровнем инсулина реже подвергаются развитию рака поджелудочной железы.
Обновлено в 04:26
Общество

В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 10:32
Кино

Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Гаджеты

Xiaomi выпустит «умный» дверной замок с функцией распознавания лиц

Китайская компания Xiaomi начала сбор финансов для «умного» дверного замка с функцией распознавания лиц.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Индии оценили способ обойти санкции США CAATSA в военной торговле с Россией

В Индии положительно высказываются о выработке совместного механизма торговли в военно-технической сфере в условиях действия американского санкционного пакета CAATSA.
Обновлено в 02:02
Общество

Петербуржцы засняли масляные пятна на Неве

Известно, что снимки были сделаны в 4 часа утра. Очевидцы предположили, что где-то в реку спустили нефтепродукты.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес

Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Политика

Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
Обновлено в 13:48
Футбол

«Барселона» и «Арсенал» назвали составы на матч Кубка Жоана Гампера

«Барселона» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч Кубка Жоана Гампера.
Обновлено в 13:25
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ливерпуль" и второй год подряд завоевал Суперкубок Англии по футболу.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Пьяная женщина сбила обидчиков своей дочери у ночного клуба в Бежецке

Обновлено в 11:32
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное