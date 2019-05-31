Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованыRT на русском вчера в 22:29
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы. Как сообщает РИА Новости, в ходе церемонии строители двух стран установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешной стыковке.
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Товарооборот между Россией и Китаем превысил 100 миллиардов долларов. Это большая часть экономики нашей страны, это важно для инвесторов. Мы будем продолжать строительство инфраструктуры.
— Юрий Трутнев, российский политикВести.Ru 03:32
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Завершена стыковка автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Интерфакс - Россиявчера в 22:32
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Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Общество
С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов
С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 23:28
Кино
В Чите стартовал Забайкальский кинофестиваль
Восьмой Забайкальский кинофестиваль начался сегодня, 30 мая, в Чите. На нем побывало множество звезд, которые высоко оценили мероприятие.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
В Москве автобус наехал на женщину на переходе
Автобус сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено в 03:32
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Пентагон запретил сотрудничать с РФ при проведении космических пусков
Пентагон запретил сотрудничать с РФ для проведения космических пусков.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
СМИ: премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения малайзийского Boeing-777, разбившегося в 2014 году в Донецкой области Украины.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Кабардино-Балкарии по делу о взятках задержаны 12 полицейских
В Кабардино-Балкарии по делу о получении взятки задержаны 12 сотрудников республиканского МВД, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Лавров рассказал о влиянии США на Японию
Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США и обращает на это внимание партнеров в Токио, заявил Сергей Лавров.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее
Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:29
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Политика
В Энгельсском районе Александра Стрелюхина заменит Дмитрий Тепин
Как стало известно ИА "Взгляд-инфо", освободившееся кресло главы Энгельсского района займет нынешний министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 00:51
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского смартфона Sony Xperia 1
Обновлено в 01:34
Политика
Арабские государства объединились против Ирана
Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал сообщения о «тайной дочери» Сергея Лазарева
Сергей Лазарев недавно представлял Россию на "Евровидении" - уже во второй раз.
Обновлено в 03:42
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль
31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы»
По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.
Обновлено в 03:08
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Обновлено вчера в 23:08
Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
Обновлено в 03:11