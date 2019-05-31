Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через АмурРоссийская газета 01:41
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Его возведение началось 18 декабря 2016 года.
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Завершена стыковка автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Интерфакс - Россиявчера в 22:32
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