Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через АмурРоссийская газета 01:41

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Его возведение началось 18 декабря 2016 года.
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Дракона заключили в кольцо: международный мост через Амур состыкован

ИА Порт Амур02:15

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Российская газета01:41

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

RT на русскомвчера в 22:29

Китайскую и российскую части моста через Амур соединили, но это еще не конец истории

АСН2402:07

Завершена стыковка автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ

Интерфакс - Россиявчера в 22:32

Мост Благовещенск — Хэйхэ сдадут в эксплуатацию следующей весной

EastRussia00:22

Генконсул России прокомментировал стыковку моста Благовещенск – Хэйхэ

РИА Новости00:31
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Общество

Роскачество проверило детские коляски в России

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Около 5 млн пассажиров перевезли электробусы с момента запуска

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Американский военный корабль вошел в Балтийское море

Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
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Происшествия

Электричка сбила двух человек у платформы «Электрозаводская» в Москве

Электричка сбила в пятницу двух человек около платформы "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, в результате один из них погиб.
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Транспорт

Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках

Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
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Происшествия

Число пострадавших при ЧП с батутом в Улан-Удэ увеличилось до шести

Обновлено в 01:34
Политика

Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»

Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.
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Общество

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

В Москве задержан участник аварии, ранивший из пистолета оппонента

Мужчина ранил своего оппонента из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта в Москве, он задержан.
Обновлено в 01:50
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Путин наградил многодетные семьи

Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» восьми многодетным семьям.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде

Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Кино

В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены

Обновлено вчера в 19:29
Экономика

«Росатом» прогнозирует рост риска для зарубежных проектов из-за санкций

Продолжение действия западных санкций в отношении России увеличивает политический риск для зарубежных проектов госкорпорации "Росатом", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2018 год.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Суд арестовал активы братьев Ананьевых

Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).
Обновлено вчера в 14:36
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Энергетика

В «Газпроме» раскрыли ответ Дании на решение по «Северному потоку-2»

Даже если произойдет сдвиг сроков строительства, то незначительный. На Украине раскрыли "правду" про "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:49
Общество

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Проект по ЗОЖ может стать россиянам не по карману, считают в Счетной палате

Участие в федеральном проекте здорового образа жизни, который входит в состав президентского нацпроекта "Демография", и, в частности, переход на здоровое питание могут оказаться не по карману многим россиянам, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 02:12
Общество

Власти Екатеринбурга завершили опрос о месте для строительства храма

Администрация Екатеринбурга завершила сбор предложений от жителей города о месте строительства храма святой Екатерины, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 03:57
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Политика

«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:42
Технологии

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Политика

Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол

«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»

Обновлено вчера в 12:08
Футбол

Сын Юрия Семина возглавит эстонский клуб «Нарва Транс»

Андрей Семин, сын главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, с 1 июня возглавит эстонский клуб "Нарва Транс".
Обновлено вчера в 11:15
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