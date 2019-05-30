Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованыРИА Новости вчера в 22:11

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Экономика Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.

Экономика Китай перестал покупать сою в США Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Кино Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Происшествия В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.

Общество Счетная палата предложила давать роженицам подарки на 10 тыс. рублей Каждая роженица в России при выписке должна получать от властей региона подарок с вещами для ребенка на сумму не менее 10 тыс. рублей, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Шоу-бизнес Ольгу Бузову возмутила просьба дизайнера не носить его вещи В ходе разговора журналистка рассказала о том, что один из российских дизайнеров просил ее поговорить с Ольгой Бузовой и сказать, чтобы она больше не носила его вещи.

Политика Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой» Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.

Политика Украина ведет две войны, заявил Зеленский Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА "Торонто Рэпторс" дома принимал "Голден Стэйт Уорриорз" а рамках первой встречи финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Наука «Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Общество С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.

Армия и оружие Новые украинские десантные катера оказались тихоходными Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.

Общество Новогодние каникулы в 2020 году станут короче Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.

Общество Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.

Космос Мощнейший российский спутник выведен на орбиту "Ямал-601", самый мощный российский телекоммуникационный спутник, выведен на орбиту, аппарат передан в эксплуатацию заказчика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию-оператора.

Общество Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.

Происшествия В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Общество В Приморье появится свое Правительство Администрацию Приморского края переформатируют в Правительство. Его состав уже утверждён губернатором Олегом Кожемяко.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.