Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованыРИА Новости вчера в 22:11

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
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Мост между Россией и Китаем введут в эксплуатацию в апреле 2020 года

Коммерсантъвчера в 23:55

Строители состыковали части моста из Благовещенска в Хэйхэ

РБКвчера в 23:03

Генконсул России прокомментировал стыковку моста Благовещенск – Хэйхэ

РИА Новости00:31

Завершена стыковка автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ

Интерфакс - Россиявчера в 22:32

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

RT на русскомвчера в 22:29

Мост Благовещенск — Хэйхэ сдадут в эксплуатацию следующей весной

EastRussia00:22

Стыковка

Российская газета29 мая в 22:29
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Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.
Обновлено 29 мая в 23:31
Экономика

Китай перестал покупать сою в США

Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Кино

Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»

В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено вчера в 06:38
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

Минобороны запланировало два пуска ракет «Сармат»

Обновлено вчера в 15:11
Общество

Счетная палата предложила давать роженицам подарки на 10 тыс. рублей

Каждая роженица в России при выписке должна получать от властей региона подарок с вещами для ребенка на сумму не менее 10 тыс. рублей, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову возмутила просьба дизайнера не носить его вещи

В ходе разговора журналистка рассказала о том, что один из российских дизайнеров просил ее поговорить с Ольгой Бузовой и сказать, чтобы она больше не носила его вещи.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:56
Политика

Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»

Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Украина ведет две войны, заявил Зеленский

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

"Торонто Рэпторс" дома принимал "Голден Стэйт Уорриорз" а рамках первой встречи финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Наука

«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать

Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева

Обновлено вчера в 11:12
Общество

С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов

С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 23:28
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Общество

Новогодние каникулы в 2020 году станут короче

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Общество

Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка

В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Космос

Мощнейший российский спутник выведен на орбиту

"Ямал-601", самый мощный российский телекоммуникационный спутник, выведен на орбиту, аппарат передан в эксплуатацию заказчика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию-оператора.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей

Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

В Приморье появится свое Правительство

Администрацию Приморского края переформатируют в Правительство. Его состав уже утверждён губернатором Олегом Кожемяко.
Обновлено в 00:07
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Армия и оружие

Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57

В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
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