Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованыРИА Новости 22:11
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
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Завершена стыковка автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Интерфакс - Россия22:32
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Общество
Роструд напомнил о правилах работы в жару
Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Теннис
Дель Потро вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 14:16
Космос
Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантов
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.
Обновлено в 20:08
Космос
Роскосмос объявил о завершении проекта «Спектр-Р»
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Новокузнечане сообщают о повсеместно поваленных деревьях, в том числе и на машины, сорванных баннерах и прочих разрушениях.
Обновлено в 09:59
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Общество
Уральский бизнесмен хочет брать с омичей деньги за проезд по дорогам
Компания «Джаст Фит Лайф», которая строила посёлок, не успела вовремя перевести землю общего пользования под дорогами в ведение мэрии; в результате участок попал в конкурсную массу и был на торгах продан уральскому бизнесмену.
Обновлено в 05:10
Финансы
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 22:14
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Политика
Глава МИД Японии оценил переговоры в формате «2+2» с Россией
Накануне состоялся четвертый раунд переговоров между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии в формате "2+2".
Обновлено в 22:32
Футбол
Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»
Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного заводе имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о преимуществах нового истребителя Су-57.
Обновлено в 21:57
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Транспорт
В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте
Обновлено в 10:13
Авто
Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Кино
Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали Успенскую за вызывающий концертный наряд
Подписчики звезды русской эстрады Любови Успенской остались недовольны ее фотографией в Instagram, на которой артистка позирует в коротком платье.
Обновлено в 19:06
Финансы
Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
Обновлено в 05:31
Наука
Назван опасный для сердца популярный напиток
Употребление около литра энергетического напитка в течение часа может стать причиной увеличения артериального давления и нарушения сердечного ритма.
Обновлено в 23:05
Политика
Арабские страны обсуждают в Мекке политику против Ирана
Как заявил перед началом саммита король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, монархия призывает обсудить "агрессивные" намерения Тегерана и их "последствия" для региона.
Обновлено в 14:35