Происшествия
Российская гандболистка погибла в ПольшеРоссийская газета 08:45
Спортсменке, до последнего времени выступавшей за "Ставрополье", было 20 лет. По предварительным данным, Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами, где со 2 по 7 июля проходило первенство Европы. Выяснением обстоятельств произошедшего занимается польская полиция.
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Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено в 06:47
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
Обновлено в 10:27
Происшествия
Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Спорт
Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года
Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александр Титов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 10:15
Общество
День семьи, любви и верности отмечают в России
Обновлено в 04:11
Происшествия
Полиция Тобольска пригласила на службу супергеройским экшн-роликом
Полиция Тобольска решила "красочно и интересно" пригласить молодых людей на службу в органы внутренних дел, выпустив видеоролик в формате трейлера к экшн-фильму про супергероев, в роли которых выступили сотрудники МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский сообщил о готовности ЕС выделить Украине €500 млн
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о готовности европейских партнеров предоставить Украине помощь в размере €500 млн.
Обновлено в 11:12
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Игры
Witchfire будет больше похожа на Dark Souls, чем на Painkiller
По словам Хмеляжа, боевик Witchfire — шутер от первого лица, как Painkiller.
Обновлено вчера в 11:32
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский надеется на завершение конфликта в Донбассе через год
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Музыка
Швейцарская пилотажная группа перепутала место своего выступления
Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse выступила не перед теми зрителями, перепутав место выступления.
Обновлено в 09:31
Общество
В Госдуме видят опасность изъятия квартир для развития территорий
В Госдуме видят опасность принятия закона, позволяющего принудительно изымать жилье у граждан под предлогом «комплексного развития территорий», передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.
Обновлено в 09:24
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Экономика
Месячная инфляция в России впервые с 1991 года стала нулевой
Инфляция в России за июнь 2019 года впервые с 1991 года составила 0%, говорится в данных, опубликованных Росстатом.
Обновлено в 09:39