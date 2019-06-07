Экономика
Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты РоссииREGNUM 02:15
Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых. В результате, 78% участников ответили на вопрос отрицательно. Верят в достижение таких целей с помощью нацпроектов только 22% присутствующих.
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Шоу-бизнес
Фото с репетиции похорон Алибасова опубликовал адвокат Жорин
Адвокат Сергей Жорин опубликовал в инстаграме фото с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова, прошедшей 7 лет назад.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Крейсер США подрезал российский корабль в Восточно-Китайском море
«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Общество
Росконтроль проверил крабовое мясо
Обновлено в 01:34
Экономика
«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков
Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.
Обновлено в 05:24
Общество
За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей
В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего узбека
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего уроженца Узбекистана, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:15
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на на советника генпрокурора Салавата Каримова.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Политика
В Кремле прокомментировали отсутствие Калви на ПМЭФ-2019
В пятницу, 7 июня, Песков, комментируя ажиотаж вокруг отсутствия Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что правоохранительные органы в случае отдельных кейсов не должны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Автосервис горит на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве
Автосервис по разбору автомобилей горит на территории бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке Москвы, есть угроза перехода огня на соседнее здание.
Обновлено в 05:21
Экономика
Первые поезда пойдут по мосту через Амур в Китай до конца года
Пробное движение поездов по трансграничному железнодорожному мосту через реку Амур до китайского Тунцзяна ожидается уже в этом году.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра автомобилей
Закон был внесен в Госдуму правительством и предусматривает введение обязательной фотофиксации процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 05:16
Политика
Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства
Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Культура
Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов
Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал меморандум о гендерном равноправии, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями.
Обновлено в 00:31
Гаджеты
Xiaomi планирует запустить платежный сервис Mi Pay в России
Фото: Global Look Press © Paco Freire Производитель смартфонов и умных устройств Xiaomi планируют запустить в России собственный сервис бесконтактных платежей Mi Pay, сообщает vc.ru.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение
Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Собчак помирила Пригожина и Киркорова
Телеведущая Ксения Собчак помирила продюсера Иосифа Пригожина и поп-исполнителя Филиппа Киркорова, передает издание "Дни.ру".
Обновлено в 04:41
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Экономика
Заявитель по делу Калви выдвинул новые обвинения против Baring Vostok
Как сообщает РБК со ссылкой на письмо Юсупова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), акционер банка утверждает, что кроме хищения 2,6 млрд руб. из «Восточного» через сделку с отступным, за которое обвиняют Калви, из банка вывели еще 1,1 млрд руб. посредством оказания услуг подконтрольными Baring Vostok структурами.
Обновлено в 04:00
Транспорт
«Дочка» РЖД объяснила принципы ценообразования на билеты в плацкарт
Газета "Известия" в четверг написала, что Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двухкратном росте цен на билеты в плацкарт в летние месяцы по ряду направлений и попросило ФАС разобраться.
Обновлено в 04:36
Общество
Севастополь затопило после мощного ливня
Дождь шел в городе всю ночь Севастополь всю ночью поливал дождь, который под утро превратился в сильный ливень с грозой и градом, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 03:12
Экономика
Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИ
Показания акционеров Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 04:24