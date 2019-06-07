Экономика

Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты РоссииREGNUM 02:15

Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых. В результате, 78% участников ответили на вопрос отрицательно. Верят в достижение таких целей с помощью нацпроектов только 22% присутствующих.
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Реформы или стабильность?

Московский Комсомолец07:25

Деловой завтрак Сбербанка на ПМЭФ-2019

Дождь05:55

Грустные шутки на завтраке Сбербанка

BFM.ru03:30

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Накануне.Ru03:05

Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России

REGNUM02:15

На ПМЭФ провели тайное голосование: в успех нацпроектов верят лишь чиновники и госслужащие

Фонтанка.Ру02:05

О госуправлении либо хорошо, либо ничего. Пикировки чиновников и бизнеса на ПМЭФ

Интерфакс05:42
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика

Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе вместо полетов на Луну

Американский лидер Дональд Трамп призвал NASA сосредоточить усилия на таких крупных проектах, как Марс, а не на Луне.
Обновлено в 15:28
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без Instagram и WhatsApp

Смартфоны Huawei останутся без Instagram и WhatsApp, такое решение приняли в компании Facebook, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Наука

Секс и переход к размножению половым путём мог быть защитой от рака

Обновлено в 10:15
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Футбол

Сборная Украины впервые в истории вышла в полуфинал молодежного ЧМ

Обновлено в 11:50
Происшествия

СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 14:48
Экономика

Ростех разработает беспилотники для «Роснефти»

Например, беспилотники Zala Aero Group ежегодно обследуют более 5 млн км инфраструктуры ТЭК, специальная линейка применяется для работ в условиях Крайнего Севера и Арктики.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Политика

Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены

Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 11:58
Политика

Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.
Обновлено в 14:36
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено в 11:34
Футбол

«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека

Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.
Обновлено в 13:15
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Гаджеты

В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng

В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Экономика

Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Культура

Туктамышева пошутила о новом номере со стриптизом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем аккаунте в Twitter пошутила о новом варианте показательного выступления.
Обновлено в 07:22
Футбол

Футболист «Ливерпуля» вспомнил об отказе играть в России

Обновлено в 15:24
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
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