Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты РоссииREGNUM 02:15

Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых. В результате, 78% участников ответили на вопрос отрицательно. Верят в достижение таких целей с помощью нацпроектов только 22% присутствующих.

Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России

Происшествия Автосервис горит на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве Автосервис по разбору автомобилей горит на территории бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке Москвы, есть угроза перехода огня на соседнее здание.

Общество Бари Алибасов находится в медикаментозном сне Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.

Экономика Силуанов считает нормальной жизнь в кредит Вице-премьер РФ, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что считает жизнь в кредит нормальной.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Происшествия Полиция показала фото с «порошком» из предполагаемой квартиры Голунова По данным полиции, при личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, оказалось мефедроном весом 4 г. Адвокат журналиста говорил, что его задержали, когда он шел на встречу с источником.

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке прорыва украинских военнослужащих Представитель народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва украинских военных на горловском направлении.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Происшествия Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.

Армия и оружие Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.

Космос «Роскосмос» развернет группировку спутников «Гонец-2» "Роскосмос" развернет группировку спутников "Гонец-2" для интернета вещей, заявил директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Авто «АвтоВАЗ» не выпустит универсал Lada Vesta SW Sport Некоторое время назад компания «АвтоВАЗ» занималась разработкой новой версии Lada Vesta Sport в кузове «универсал».

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Происшествия Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".

Политика Минздрав разработал законопроект о блокировке антипрививочных сайтов Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который предусматривает блокировку сайтов, призывающих к отказу от вакцинации.

Армия и оружие Иорданским ВВС «разонравились» китайские ударные беспилотники Как сообщает портал, ВВС Иордании выставили на торги 29 единиц военной техники, среди транспортные самолёты Airbus C-295, CASA/IPTN CN-235 и Lockheed C-130B, учебно-тренировочные BAE Systems Hawk, вертолёты MD Helicopters MD 530, а также шесть китайских ударных беспилотников Rainbow CH-4B.

Общество Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Экономика Минфин может ужесточить налогообложение олигархов Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.

Футбол «Реал» презентовал новую домашнюю форму «Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.

Кино Стала известна примерная месячная стоимость стриминга WarnerMedia Сервис Disney Plus, который начнёт работать 12 ноября, будет стоить 6.99 долларов в месяц.

Общество Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

Политика По данным опроса, немецкие «Зеленые» обогнали по популярности блок ХДС/ХСС Партия "Зеленые" впервые обогнала по популярности входящий в правящую коалицию блок ХДС/ХСС, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

Политика Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра автомобилей Закон был внесен в Госдуму правительством и предусматривает введение обязательной фотофиксации процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.