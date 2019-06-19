Экономика

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхИнтерфакс 05:25

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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