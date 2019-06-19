Экономика
Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхИнтерфакс 05:25
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
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Общество
В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ
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Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
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Если хозяин земельного участка по каким-то причинам не может вернуть полученный на его приобретение кредит, то банки могут изъять его и выставить на торги без всяких отсрочек.
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СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле
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Политика
В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса
Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 20:50
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«Анахайм» выкупил контракт Перри
Нападающий Кори Перри покинет «Анахайм». Команда официально объявила о том, что выкупила контракт 34-летнего хоккеиста.
Обновлено в 12:47
Политика
Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу Тищенко
Российский гражданин, разработчик компьютерных игр Олег Тищенко был осуждён судом в США по надуманному обвинению.
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Армия и оружие
Экстремисты убили 17 человек на севере Буркина-Фасо
Вооруженные боевики напали на один из населенных пунктов на севере Буркина-Фасо, в результате атаки погибли 17 мирных жителей, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
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Обновлено в 12:06
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено в 10:10
Теннис
Хуан-Мартин Дель Потро снялся с турнира в Лондоне
Обновлено в 17:03
Игры
Фанаты создадут третий эпизод «Half Life 2»
Обновлено в 19:23
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
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Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о своем упоминании в докладе Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, выводы которой в России уже называли голословными, заявил, что поддерживал и будет поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а к крушению не имеет отношения: "ракеты не чистил, к запуску не готовил".
Обновлено в 21:09
Армия и оружие
Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста
Власти Ярославской области рассказали о спуске на воду первого катера «Грачонок», который будет заниматься охраной Крымского моста.
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Политика
Суд по делу о крушении MH17 начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года
Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Обновлено в 07:38
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz
Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
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Музыка
Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music
Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
Обновлено в 21:02