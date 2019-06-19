Экономика
Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхИнтерфакс 05:25
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Происшествия
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт», известный блогер Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым
Обновлено в 05:33
Политика
Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году
Обновлено вчера в 21:06
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Происшествия
СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве
В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".
Обновлено в 06:11
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Общество
Семь пензенских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и физике. Русский язык в регионе сдавали 5180 выпускников.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Жена Цекало отпраздновала 28-летие в кругу близких
Цекало не стал медлить и вскоре женился на новой избраннице — актрисе казахского происхождения Дарине Эрвин.
Обновлено в 06:13
Политика
Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Bellingcat заподозрило Гиркина в причастности к катастрофе Boeing МН17
Напомним, что 3 июня госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву сделать больше для расследования катастрофы Boeing МН17.
Обновлено в 06:27
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено вчера в 07:07
Здоровье
Терапевт назвала продукты, на которых нельзя экономить
Главный внештатный специалист терапевт Минздрава России профессор Оксана Драпкина рассказала, от каких двух относительно дорогостоящих продуктов не стоит отказываться, даже если бюджет сильно ограничен, пишет aif.ru.
Обновлено в 05:43
Политика
Вячеслав Володин выступил за доработку механизма социального контракта
Положительный же эффект был получен только в 35% случаев.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Новокузнечанка выкинула новорождённого ребёнка в мусорку
В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Новокузнецка, которую подозревают в «убийстве матерью новорождённого ребёнка».
Обновлено в 05:18
Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Путешествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два капитана полиции, один из них уволен, сообщил депутат Госдумы РФ Андрея Альшевских со ссылкой на официальный ответ МВД на свой запрос, скан которого он опубликовал в Facebook.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Подозреваемого в убийстве младшего сына Соколова отпустили на свободу
Младшего сына хоккеиста Максима Соколова 15-летнего Арсения выпустили на свободу.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
Акционеры «Энел Россия» избрали четырех новых членов совета директоров
Акционеры "Энел Россия" избрали новый состав совета директоров компании, куда вошли три новых члена, сообщает компания.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Госдума приняла закон об импортозамещении медицинских наркотиков
Законом предлагается отменить запрет на культивирование наркосодержащих растений на территории России для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, определить порядок культивирования наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях или ветеринарии наркотиков и психотропных веществ.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
36-летняя звезда «6 кадров» Ирина Медведева впервые стала мамой
36-летняя актриса, певица Ирина Медведева решила поделиться с поклонниками радостной новостью.
Обновлено в 05:49