Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхИнтерфакс 05:25

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

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