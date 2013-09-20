Экономика
Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхИнтерфакс вчера в 05:25
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
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Голикова: из-за нетрудоспособности россиян экономика страны потеряла 223 млрд рублей
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:45
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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