Экономика

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхИнтерфакс вчера в 05:25

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
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Голикова: из-за нетрудоспособности россиян экономика страны потеряла 223 млрд рублей

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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