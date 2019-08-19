Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в ТурцииМосква 24 вчера в 07:08
В отеле Sunhil турецкого Бодрума пострадала 12-летняя девочка из России – ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, и она захлебнулась.
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«Засосало в трубу, сердце запускали пять раз». 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции
Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.Фонтанка.Рувчера в 01:59
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Семье захлебнувшейся в турецком бассейне школьницы помогли только петербургские танцоры
Московский Комсомолецвчера в 10:59
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Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
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Как выяснилось, производством камер для iPhone 11 занялась компания LG, которой пришлось ради производства камер iPhone 11 расширить штат в четыре раза.
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Умерла актриса Александра Назарова
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В челябинском городе Снежинске выпал град размером с куриное яйцо.
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Происшествия
Задержаны рейсы «Уральских авиалиний» из Новосибирска в Москву
Рейсы "Уральских авиалиний" из Новосибирска в столицу и в обратном направлении задерживаются на несколько часов.
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Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
США и Румыния договорились укреплять оборону в Восточной Европе
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Общество
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Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде получил название
Новое название фильма о Джеймсе Бонде было объявлено в социальных сетях. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт франшизы.
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Армия и оружие
В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»
В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено 19 августа в 07:23
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Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Киберспорт
На gamescom 2019 показали игровой процесс Biomutant
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Футбол
Сын Роналду был шокирован домом детства отца
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как посетил вместе с сыном Криштиану-младшим дом, в котором жил в детстве.
Обновлено в 01:43
Хоккей
ХК «Сибирь» вернул в состав защитника Пигановича
ХК «Сибирь» вернул в состав защитника Пигановича, сообщили в пресс-службе команды.
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Технологии
Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком
Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.
Обновлено в 01:31
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии, возобновили передачу данных.
Обновлено вчера в 12:08
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 11 августа 2019 г ода в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах.
Обновлено в 00:52
Игры
Консоль PlayStation 5 Dev Kit выглядит крайне футуристично
Обновлено вчера в 16:51
Наука
Реконструирован неандертальский способ приготовления клея
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Продажи китайских автомобилей выросли на 11%
В июле 2019 года в России было продано 3265 новых автомобилей китайских марок – на 11% больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 09:09