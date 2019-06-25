Политика

ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения РоссииКоммерсантъ 18:57

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер.
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