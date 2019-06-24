Политика
Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в ПАСЕТелеканал 360° 16:07
Российская делегация прибыла в Страсбург, где она может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщило РИА «Новости».
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Российская делегация прибыла в Страсбург для участия в июньской сессии ПАСЕ
Парламентская газета16:55
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:51, Вашингтон
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