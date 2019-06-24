Политика

Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в ПАСЕТелеканал 360° 16:07

Российская делегация прибыла в Страсбург, где она может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщило РИА «Новости».
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Источник: делегация РФ прибыла в Страсбург для возможного участия в работе ПАСЕ

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