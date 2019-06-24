Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в ПАСЕТелеканал 360° 16:07

Российская делегация прибыла в Страсбург, где она может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщило РИА «Новости».

Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в ПАСЕ

Политика Украина приготовилась покинуть ПАСЕ Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Общество Андрей Аршавин отказал дочери в прописке Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".

Общество Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.

Шоу-бизнес Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Происшествия В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.

Политика Уходит в отставку первый заместитель главы Хакасии Первый заместитель главы Хакасии — председателя правительства республики Андрей Асочаков с 24 июня находится в отпуске с последующим увольнением.

Футбол Определились все участники четвертьфинала Кубка Америки В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места — Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Общество «Билайн» начал премировать своих абонентов за чтение книг дополнительным трафиком В прошлом году "Билайн" предложил клиентам акцию "Гиги за шаги", способную конвертировать привычные шаги в дополнительные гигабайты интернета.

Космос Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.

Политика Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.

Здоровье Дети из Забайкалья приехали на лечение в Москву по программе Наццентра Первая группа тяжелобольных детей из Забайкальского края в сопровождении родителей прибыла в Москву на лечение по программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям "Область здоровья", сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Политика Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку «Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.

Космос «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.

Общество ДНК свиньи в говяжьих сардельках обнаружил «Росконтроль» ДНК свиньи обнаружили также в сардельках производителей "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Дым Дымыч / Сохраняя традиции", "Снежана" и "Мясницкий ряд".

Наука Ученые назвали главную причину отказа сердца В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.

Происшествия Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.

Авто Новое поколение Renault Duster лишат дизельных моторов Следующее поколение кроссоверов Renault Duster может лишиться дизельных силовых установок. Их заменят электронными ассистентами.

Армия и оружие Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

Происшествия Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.