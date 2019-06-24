Политика

Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в ПАСЕТелеканал 360° вчера в 16:07

Российская делегация прибыла в Страсбург, где она может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщило РИА «Новости».
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Российская делегация вылетит в Страсбург на ПАСЕ

Российская газетавчера в 08:57

Российская делегация прибыла в Страсбург

RT на русскомвчера в 16:25

Источник: делегация РФ прибыла в Страсбург для возможного участия в работе ПАСЕ

ТАССвчера в 18:08

Делегация РФ в ПАСЕ вылетит в Страсбург 24 июня

Известиявчера в 07:57

ТАСС сообщил о прибытии делегации РФ в Страсбург для возможного участия в работе ПАСЕ

Коммерсантъвчера в 17:58

Петр Толстой: Российская делегация сегодня вылетает в Страсбург, где проходит сессия ПАСЕ

Эхо Москвывчера в 08:02

В ПАСЕ рассмотрят доклад, который может помочь вернуть Россию в организацию

Народные новости23 июня в 18:17
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Политика

В Нью-Йорке начался показ пьесы по мотивам доклада Мюллера

В Нью-Йорке проходит показ пьесы «Расследование: Поиск правды в десяти актах», основой которой стал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

Обновлено вчера в 23:11
Космос

Российский инженер рассказал о скафандрах для выхода на Луну

Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи

В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

«Трезвая Россия» назвала самые наркозависимые регионы России

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили независимый антинаркотический рейтинг, в котором сравнили между собой регионы РФ, сообщают Известия.
Обновлено вчера в 01:17
Общество

Свердловскую область ждут сильные дожди, град и шквалистый ветер

Обновлено вчера в 16:08
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске

Обновлено вчера в 23:33
Наука

Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины

Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено вчера в 10:32
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено вчера в 10:39
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме

Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус

Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Космос

SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.
Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Финансы

Банк России 20 июня купил валюту для Минфина на 18,9 млрд рублей

Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 04:52
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

СМИ узнали о незаконном семейном бизнесе следователя по делу Голунова

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика

Госслужбе указали на повышение

Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента «Об основных направлениях развития госслужбы» требует от правительства в 2020–2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Анна Седокова представила провокационный клип на песню «Я же мать»

Звезда выпустила, пожалуй, самый честный ответ хейтерам — клип на песню «Я же мать».
Обновлено вчера в 06:57
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