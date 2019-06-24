Политика
Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в ПАСЕТелеканал 360° вчера в 16:07
Российская делегация прибыла в Страсбург, где она может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщило РИА «Новости».
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ТАСС сообщил о прибытии делегации РФ в Страсбург для возможного участия в работе ПАСЕ
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Петр Толстой: Российская делегация сегодня вылетает в Страсбург, где проходит сессия ПАСЕ
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