Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в ПАСЕТелеканал 360° вчера в 16:07

Российская делегация прибыла в Страсбург, где она может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщило РИА «Новости».

Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в ПАСЕ

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