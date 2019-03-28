Российская делегация договорилась о золотых проектах в КиргизииРоссийская газета 03:56

ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в Бишкеке, где сегодня с официальным визитом находится российский президент Владимир Путин.

Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии

Армия и оружие Эсминец-«невидимка» ВМС США прибыл на Аляску Американский ракетный эсминец-«невидимка» Zumwalt (DDG-1000) прибыл 23 марта на Аляску в порт Кетчикан.

Политика Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США провоцируют хаос в Венесуэле.

Политика Порошенко озвучил условие переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко допускает вероятность двухсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.

Спорт Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.

Футбол «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером «Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели детей на Сямозере Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года.

Политика Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.

Шоу-бизнес Супружеская неверность: Шнуров рассказал о своих изменах Шнуров признался, что именно это время было порой гулянок и дебоширства, в том числе и интимных приключений.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Экономика ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в Воронеж Изменения приведут к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников не только в самом ВЭБе, но еще в трех дочерних компаниях.

Экономика В России резко подскочили цены на авиабилеты Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.

Происшествия Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Происшествия Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.

Происшествия «Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.

Общество Увеличить рабочий день для женщин хотят в России Специалисты ведомства предложили пересмотреть нормы рабочего труда для женщин и увеличить продолжительность рабочей недели с 36 до 40 часов.