Экономика

Российская делегация договорилась о золотых проектах в КиргизииРоссийская газета 03:56

ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в Бишкеке, где сегодня с официальным визитом находится российский президент Владимир Путин.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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