Экономика
Российская делегация договорилась о золотых проектах в КиргизииРоссийская газета 03:56
ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в Бишкеке, где сегодня с официальным визитом находится российский президент Владимир Путин.
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ВТБ инвестирует $180 млн в разработку золоторудного месторождения в Киргизии
Rambler News Service03:50
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