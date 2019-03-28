Российская делегация договорилась о золотых проектах в КиргизииРоссийская газета 03:56

ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в Бишкеке, где сегодня с официальным визитом находится российский президент Владимир Путин.

Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии

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