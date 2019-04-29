Энергетика

Качественная нефть из России достигла границы с БелоруссиейФАН 09:11

Качественная нефть из России достигла диспетчерской станции «Унеча» на нефтепроводе «Дружба», вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чистая нефть не дотекла до Белоруссии

Коммерсантъ15:25

Качественная нефть из России достигла приграничной с Белоруссией станции «Дружбы»

ТАСС08:40

Чистая нефть из России достигла приграничной с Белоруссией диспетчерской станции трубопровода «Дружба»

Эхо Москвы11:17

Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти

Газета.Ru08:54

В кабмине заявили о поступлении качественной нефти к границе Белоруссии

РБК07:52

Качественная нефть из России достигла приграничной с Белоруссией станции

Известия08:30

Качественная нефть достигла приграничной с Белоруссией станции «Дружбы»

RT на русском08:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Обновлено в 21:22
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено в 22:07
Политика

Путин попрощался с журналистами по-украински

Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по поводу заявлений избранного главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Москвой украинцам гражданства по упрощенной схеме.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову

Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Экономика

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено в 22:58
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Наука

Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана

Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана и активность солнца.
Обновлено в 15:28
Экономика

В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы

Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
Обновлено в 09:36
Транспорт

Злостные нарушители ПДД попадут в единую базу ГИБДД

Ранее на Piter.TV: В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми.
Обновлено в 02:16
Политика

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

Обновлено в 20:34
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают»

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено в 21:08
Политика

Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено в 15:58
Общество

Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах

Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено в 20:39
Общество

В Саратове ко Дню Победы общежитие оформили плакатами с фашистами

Обновлено в 05:53
Авто

Toyota построила собственный «Нюрбургринг»

Как раз для дорожных испытаний используют 5,3-километровую трассу, весьма похожую на Нюрбургринг, правда с 75-метровыми перепадами высоты.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Общество

Парижский мясник дал совет, как правильно приготовить шашлык

Парижский мясник Жак в преддверие майских праздников рассказал, что при мариновании шашлыка лучше забыть про кетчуп, и призвал внимательно следить за прожаркой мяса.
Обновлено в 20:28
Экономика

Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено в 23:17
Наука

Ученые назвали причины появления ранней седины

Причины появления ранней седины у людей были найдены после проведенного эксперимента, в котором приняли участие 6300 добровольцев.
Обновлено в 11:40
Космос

Эксперты назвали способ спасения планеты от глобального потепления

Обновлено в 23:11
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено в 18:27
Общество

В США два миллиона долларов остались без хозяина

В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.
Обновлено в 22:04
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Наука

Разработано приложение против срывов диеты

Мобильное приложение OnTrack разработка ученых из США. Новшество помогает людям сдержаться и не есть все подряд во время строгой диеты.
Обновлено 26 апреля в 22:18
Политика

WP насчитала более 10 тыс. ложных заявлений Дональда Трампа

За 828 дней президент США Дональд Трамп сделал 10111 ложных или вводящих в заблуждение утверждений, сообщает The Washington Post (WP), которая ведет подсчет с начала вступления господина Трампа в должность.
Обновлено в 19:48
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Общество

Гороскоп на 30 апреля: Козероги получат какую-то встряску, а Близнецов вытащит из рутины эксперимент

Со временем Телец сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.
Обновлено в 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное