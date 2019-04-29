Энергетика
Качественная нефть из России достигла границы с БелоруссиейФАН 09:11
Качественная нефть из России достигла диспетчерской станции «Унеча» на нефтепроводе «Дружба», вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
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Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Обновлено в 21:22
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено в 22:07
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по поводу заявлений избранного главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Москвой украинцам гражданства по упрощенной схеме.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено в 22:58
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Наука
Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана
Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана и активность солнца.
Обновлено в 15:28
Экономика
В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы
Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
Обновлено в 09:36
Транспорт
Злостные нарушители ПДД попадут в единую базу ГИБДД
Ранее на Piter.TV: В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми.
Обновлено в 02:16
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают»
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено в 21:08
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено в 15:58
Общество
Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено в 20:39
Авто
Toyota построила собственный «Нюрбургринг»
Как раз для дорожных испытаний используют 5,3-километровую трассу, весьма похожую на Нюрбургринг, правда с 75-метровыми перепадами высоты.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Общество
Парижский мясник дал совет, как правильно приготовить шашлык
Парижский мясник Жак в преддверие майских праздников рассказал, что при мариновании шашлыка лучше забыть про кетчуп, и призвал внимательно следить за прожаркой мяса.
Обновлено в 20:28
Экономика
Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено в 23:17
Наука
Ученые назвали причины появления ранней седины
Причины появления ранней седины у людей были найдены после проведенного эксперимента, в котором приняли участие 6300 добровольцев.
Обновлено в 11:40
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено в 18:27
Общество
В США два миллиона долларов остались без хозяина
В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.
Обновлено в 22:04
Технологии
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Наука
Разработано приложение против срывов диеты
Мобильное приложение OnTrack разработка ученых из США. Новшество помогает людям сдержаться и не есть все подряд во время строгой диеты.
Обновлено 26 апреля в 22:18
Политика
WP насчитала более 10 тыс. ложных заявлений Дональда Трампа
За 828 дней президент США Дональд Трамп сделал 10111 ложных или вводящих в заблуждение утверждений, сообщает The Washington Post (WP), которая ведет подсчет с начала вступления господина Трампа в должность.
Обновлено в 19:48
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Общество
Гороскоп на 30 апреля: Козероги получат какую-то встряску, а Близнецов вытащит из рутины эксперимент
Со временем Телец сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.
Обновлено в 12:09