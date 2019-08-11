Футбол
Российская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги ЕвропыЕвро-футбол.ру 05:52
Ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Нымме Калью" и "Дюделанжем" пройдёт 13 августа в Таллине. Первый матч завершился победой "Дюделанжа" со счётом 3:1.
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