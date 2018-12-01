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Космос Космос За контракт НАСА для лунных миссий поборются девять частных компаний НАСА отобрало девять частных компаний для участия в тендере по отправке исследовательских проектов на Луну, сообщил в четверг глава организации Джим Брайденстайн, выступление которого транслировалось на сайте НАСА.

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