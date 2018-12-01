Космос

Российская база на Луне заработает через 20 лет
Вести.Ru
19:55

Между 2036 и 2040 годами на Луне планируется развернуть полномасштабную базу. Об этом говорится в проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета Российской академии наук по космосу.
Вести.Ru19:55

Подробнее о событии

Стали известны сроки появления российской базы на Луне

RT на русском22:10

В Роскосмосе рассказали, когда на Луне появится российская база

URA.Ru21:57

Стали известны сроки появления российской базы на Луне

Lenta.ru20:05

Российская база на Луне заработает через 20 лет

Вести.Ru19:55

Стали известны сроки открытия российской базы на Луне

Газета.Ru19:20

Раскрыты сроки появления российской базы на Луне

РИА Новости19:03

Стала известна дата запуска российской полномасштабной базы на Луне

Политическая Экспертиза23:03
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Космос

На Марсе нашли непонятный блестящий объект

За минувшие годы марсоход успешно выполнил все основные задачи поставленной перед ним миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил множество других открытий.
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Специалист NASA предрек Земле судьбу Венеры

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Космос

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Ракету с ТПК «Союз МС-11» допустили к установке на Байконуре

Ракета с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» допущена к вывозу и установке на старте.
Обновлено в 18:24
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Роскосмос скрывает кризис за статистикой

Дьявол кроется в деталях, полагают эксперты: если разбирать каждое происшествие, за цифрами не скрыть громадных проблем отечественной отрасли.
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Космос

Таинственные двойные астероиды обнаружили в NASA на околоземной орбите

Обновлено в 18:44
Космос

В «Роскосмосе» рассказали о двигателях новой сверхтяжелой ракеты

Поскольку от закупок РД-180 США вскоре откажутся, то в России рассматривается вариант использовать хороший, проверенный временем и американцами, надежный и мощный двигатель для центрального блока нового сверхтяжа.
Обновлено в 12:00
Космос

Школьники открыли острова, а Северный флот уточнил их координаты

Гидрографическая экспедиция Северного флота на судне «Горизонт» уточнила координаты недавно открытых островов архипелага Новая Земля, сообщает пресс-служба Роскосмоса 30 ноября на официальном сайте Острова были открыты подмосковными школьниками во время «Космических смен» Роскосмоса в детском лагере «Артек».
Обновлено в 09:10
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Космический туризм стал привлекать все больше богатых людей

Издание Financial Times обратило внимание на то, что у обеспеченных людей проснулась страсть к космическому туризму.
Обновлено в 09:39
Космос

Глава НАСА заявил, что Маск больше не будет публично курить марихуану

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что доверяет американскому бизнесмену Илону Маску и уверен, что инцидент с предположительным курением марихуаны в прямом эфире комедийного шоу не повторится, сообщает издание Atlantic.
Обновлено в 08:57
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Астрофизик Стивен Хокинг неоднократно заявлял о том, что если мы, человечество, хотим выжить, то необходимо думать о переселении на другую планету.
Обновлено в 08:38
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«Луна не безжизненна»: на Луне обнаружили «секретную базу»

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Ученые объяснили связь магнитного поля со всеми живыми системами Земли

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Эксперты: Мадагаскарский метеорит прилетел из далёкого прошлого

Изучение осколков гостя из далёкого космоса помогло исследователям определить его возраст – примерно 4,5 миллиарда лет.
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Космос

Сожрут ли МКС грибы и микробы?

Учёные из Института медико-биологических проблем РАН обнаружили, что на борту МКС расплодилось сто видов микроорганизмов, в том числе грибов, которые научились поедать пластик и металл.
Обновлено в 22:20
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