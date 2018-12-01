Космос
Между 2036 и 2040 годами на Луне планируется развернуть полномасштабную базу. Об этом говорится в проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета Российской академии наук по космосу.
Вести.Ru19:55
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Космос
На Марсе нашли непонятный блестящий объект
За минувшие годы марсоход успешно выполнил все основные задачи поставленной перед ним миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил множество других открытий.
Обновлено в 23:07
Космос
Специалист NASA предрек Земле судьбу Венеры
Обновлено в 21:45
Космос
Ученые подсчитали количество света во Вселенной
Обновлено в 15:07
Космос
Ракету с ТПК «Союз МС-11» допустили к установке на Байконуре
Ракета с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» допущена к вывозу и установке на старте.
Обновлено в 18:24
Космос
Роскосмос скрывает кризис за статистикой
Дьявол кроется в деталях, полагают эксперты: если разбирать каждое происшествие, за цифрами не скрыть громадных проблем отечественной отрасли.
Обновлено в 12:04
Космос
Таинственные двойные астероиды обнаружили в NASA на околоземной орбите
Обновлено в 18:44
Космос
В «Роскосмосе» рассказали о двигателях новой сверхтяжелой ракеты
Поскольку от закупок РД-180 США вскоре откажутся, то в России рассматривается вариант использовать хороший, проверенный временем и американцами, надежный и мощный двигатель для центрального блока нового сверхтяжа.
Обновлено в 12:00
Космос
Школьники открыли острова, а Северный флот уточнил их координаты
Гидрографическая экспедиция Северного флота на судне «Горизонт» уточнила координаты недавно открытых островов архипелага Новая Земля, сообщает пресс-служба Роскосмоса 30 ноября на официальном сайте Острова были открыты подмосковными школьниками во время «Космических смен» Роскосмоса в детском лагере «Артек».
Обновлено в 09:10
Космос
Космический туризм стал привлекать все больше богатых людей
Издание Financial Times обратило внимание на то, что у обеспеченных людей проснулась страсть к космическому туризму.
Обновлено в 09:39
Космос
Глава НАСА заявил, что Маск больше не будет публично курить марихуану
Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что доверяет американскому бизнесмену Илону Маску и уверен, что инцидент с предположительным курением марихуаны в прямом эфире комедийного шоу не повторится, сообщает издание Atlantic.
Обновлено в 08:57
Космос
Марс или Венера: какую планету человечество колонизирует первой
Астрофизик Стивен Хокинг неоднократно заявлял о том, что если мы, человечество, хотим выжить, то необходимо думать о переселении на другую планету.
Обновлено в 08:38
Космос
«Луна не безжизненна»: на Луне обнаружили «секретную базу»
В кадрах явственно можно видеть, что в центре лунного кратера находится некий ярко-оранжевый объект.
Обновлено в 14:59
Космос
Ученые объяснили связь магнитного поля со всеми живыми системами Земли
Обновлено в 13:11
Космос
Эксперты: Мадагаскарский метеорит прилетел из далёкого прошлого
Изучение осколков гостя из далёкого космоса помогло исследователям определить его возраст – примерно 4,5 миллиарда лет.
Обновлено в 12:41
Космос
Сожрут ли МКС грибы и микробы?
Учёные из Института медико-биологических проблем РАН обнаружили, что на борту МКС расплодилось сто видов микроорганизмов, в том числе грибов, которые научились поедать пластик и металл.
Обновлено в 22:20