Спорт
Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в миреNewInform 06:06
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира. Результаты конкурса на лучшую купюру были опубликованы на официальном сайте Международного банкнотного общества. Первое место рейтинга досталось канадским 10 долларам.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Кино
Венсан Кассель сыграет злодея в «Мире Дикого Запада»
Французский актёр Венсан Кассель присоединился к актёрскому составу третьего сезона «Мира Дикого Запада» от HBO.
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Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
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Политика
В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку
Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.
Обновлено в 13:06
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
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Футбол
ЦСКА рассмотрит предложения по Фернандесу в случае непопадания в Лигу чемпионов
По информации портала "Евро-футбол.ру", "армейцы" могут расстаться с ключевым игроком в случае непопадания в основной турнир Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Обновлено в 08:39
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Политика
Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45
Кино
Минкульт, по некоторым данным, отказался выдавать на 10 мая прокатное удостоверение фильму ужасов «Дитя тьмы»
Министерство культуры, по некоторым данным, отказалось выдавать на 10 мая прокатное удостоверение канадскому фильму ужасов "Дитя тьмы".
Обновлено в 09:28
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Игры
Авторы оригинальных Earthworm Jim работают над новой частью
Обновлено в 09:42
Театры
В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова
Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Общество
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 начал работу
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 подключён к сети и начал выдачу электричества в энергосистему России.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Наука
У певчих птиц нашли лишнюю хромосому в половых клетках
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы
В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Политика
Госсекретарь США заявил о возможности военной операции в Венесуэле
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что Вашингтон способен при необходимости организовать военную операцию в Венесуэле.
Обновлено в 09:03
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Технологии
Андуин — новый герой в Heroes of the Storm
Обновлено в 12:48
Единоборства
Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA
Россиянин Денис Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.
Обновлено в 09:26