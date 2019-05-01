Спорт
Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в миреNewInform 06:06
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира. Результаты конкурса на лучшую купюру были опубликованы на официальном сайте Международного банкнотного общества. Первое место рейтинга досталось канадским 10 долларам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:40, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:40, Ашберн
Происшествия
Росгвардейцы помогли потерявшемуся в Москве ветерану вернуться домой
Сотрудники Росгвардии помогли заблудившемуся ветерану Великой Отечественной войны вернуться домой в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа ведомства.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
В американском штате Северная Каролина в результате стрельбы в университете погибли два человека.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским
В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:31
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 10:48
Экономика
Путин ратифицировал протокол к конвенции с Австрией против двойных налогов
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к российско-австрийской конвенции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в среду.
Обновлено в 11:11
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика
Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле
Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Депутата ЗакСа Максима Резника задержали на первомайском шествии
За нарушение правил проведения публичных мероприятий был задержан, в том числе, депутат Законодательного собрания Максим Резник.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Футбол
Россиянка назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов
Назначены арбитры на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона».
Обновлено в 11:11
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
МиГ-29К и Rafale проведут учебные бои на индийско-французских маневрах
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Стерлитамаке голая девушка гуляла по улицам города
Сегодня, 1 мая, в Стерлитамаке прохожие заметили голую девушку, которая гуляла по улицам города, - сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 09:09
Культура
СМИ сообщили о госпитализации режиссера Чухрая
Обновлено в 00:08
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:34
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
Бобровский отразил 36 из 37 бросков в матче с «Бостон Брюинз», что позволило «Коламбусу» выиграть со счётом 2:1 и выйти вперёд в серии.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Церковь отказалась развенчать Петросяна и Степаненко
Русская Православная Церковь не удовлетворила просьбу Евгения Петросяна расторгнуть церковный брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48