Спорт

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в миреNewInform 06:06

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира. Результаты конкурса на лучшую купюру были опубликованы на официальном сайте Международного банкнотного общества. Первое место рейтинга досталось канадским 10 долларам.
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Российские 100 рублей вошли в топ красивейших купюр мира

Газета.Ru08:34

Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира

Российская газета02:40

Российская сторублевка стала одной из самых красивых банкнот мира

Телеканал 360°05:29

100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира

URA.Ru04:25

Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года

Эхо Москвы03:30

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

РИА Новости07:09

Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира

Znak.com01:31
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Названы самые красивые деньги в мире

Вести.UZ09:43
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Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

США впервые применили в бою F-35A

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов впервые применили в бою свой вариант истребителя пятого поколения F-35 — F-35A.
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Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.
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Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме

Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Политика

Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Политика

В мире выросло число убийств евреев

«В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.
Обновлено в 11:51
Футбол

Стали известны составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала ЛЧ

Обновлено в 14:06
Общество

В России отменили повторное выступление тренера Тони Роббинса

Школа бизнеса «Синергия» отменила запланированное на октябрь выступление в России тренера по личностному росту Тони Роббинса.
Обновлено в 02:07
Политика

Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России

Для самого же Гэгнона очевидно: если большинство крымчан проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, то к их мнению необходимо прислушиваться.
Обновлено в 10:06
Наука

Клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений

Клетки сердца, которые участвуют в распространении электрических сигналов, могут самоорганизовываться, если часть из них гибнет и заменяется фибробластами.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
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В столице появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Они будут патрулировать все округа города.
Обновлено в 12:20
Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Происшествия

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Сотрудники управления по борьбе с оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в перевозке 1,7 кг наркотиков.
Обновлено в 13:27
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Компания Valve представила шлем виртуальной реальности Index

Американская компания Valve представила шлем виртуальной реальности Index.
Обновлено в 07:36
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

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Общество

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В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
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Мадуро заявил о предотвращении попытки госпереворота в Венесуэле

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Пьяный подросток повредил Вечный огонь под Орлом

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Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
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В регионе-33 работает «Палата по защите прав пациентов»

Пребывание в ОПЦ показалось наиболее комфортным.
Обновлено в 13:31
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома

Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Авто

Самый мощный Rolls-Royce за 20 млн рублей заметили в Воронеже

Машину заметили на парковке рядом с Чернавским мостом в столице Черноземья.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено вчера в 10:38
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