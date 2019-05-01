Спорт
Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в миреNewInform 06:06
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира. Результаты конкурса на лучшую купюру были опубликованы на официальном сайте Международного банкнотного общества. Первое место рейтинга досталось канадским 10 долларам.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
США впервые применили в бою F-35A
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов впервые применили в бою свой вариант истребителя пятого поколения F-35 — F-35A.
Обновлено в 12:13
Политика
Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.
Обновлено в 13:24
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме
Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Политика
В мире выросло число убийств евреев
«В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.
Обновлено в 11:51
Общество
В России отменили повторное выступление тренера Тони Роббинса
Школа бизнеса «Синергия» отменила запланированное на октябрь выступление в России тренера по личностному росту Тони Роббинса.
Обновлено в 02:07
Политика
Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России
Для самого же Гэгнона очевидно: если большинство крымчан проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, то к их мнению необходимо прислушиваться.
Обновлено в 10:06
Наука
Клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений
Клетки сердца, которые участвуют в распространении электрических сигналов, могут самоорганизовываться, если часть из них гибнет и заменяется фибробластами.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество
Собянин: В Москве появятся группы быстрого реагирования на мотоциклах
В столице появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Они будут патрулировать все округа города.
Обновлено в 12:20
Театры
В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова
Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией
Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Петербуржца подозревают в перевозке 1,7 кг наркотиков
Сотрудники управления по борьбе с оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в перевозке 1,7 кг наркотиков.
Обновлено в 13:27
Гаджеты
Компания Valve представила шлем виртуальной реальности Index
Американская компания Valve представила шлем виртуальной реальности Index.
Обновлено в 07:36
Общество
В Новосибирске начинается «Монстрация»
В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Происшествия
Пьяный подросток повредил Вечный огонь под Орлом
Обновлено в 11:53
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Здоровье
В регионе-33 работает «Палата по защите прав пациентов»
Пребывание в ОПЦ показалось наиболее комфортным.
Обновлено в 13:31
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Авто
Самый мощный Rolls-Royce за 20 млн рублей заметили в Воронеже
Машину заметили на парковке рядом с Чернавским мостом в столице Черноземья.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38