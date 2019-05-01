Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в миреNewInform 06:06

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира. Результаты конкурса на лучшую купюру были опубликованы на официальном сайте Международного банкнотного общества. Первое место рейтинга досталось канадским 10 долларам.

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире

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