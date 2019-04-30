Экономика

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долговВести.Ru 01:05

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год. Согласно отчету, перевозчик и его дочерние компании понесли чистый убыток на сумму почти 22 миллиарда рублей.
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Utair допустила приостановку полетов из-за долгов

Коммерсантъ01:50

Авиакомпания Utair допустила риск прекращения полетов

Интерфакс01:06

«ЮТэйр» заявила о риске прекращения полётов

RT на русском01:29

UTair предупредила о риске прекращения деятельности

ТАСС01:47

Utair рискует прекратить работу из-за долгов, считают аудиторы

РИА Новости00:31

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Lenta.ruвчера в 22:58

Utair заявила об угрозе остановки работы

РБКвчера в 21:06
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Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Политика

Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В подмосковном торговом центре обрушился потолок

Обновлено в 07:30
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Политика

Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Футбол

Магомед Оздоев: «Я очень многому научился у Семака»

Опорный полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как ему работается с главным тренером команды Сергеем Семаком, а также чему он научился у наставника петербуржцев, когда тот был игроком.
Обновлено в 08:26
Футбол

Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»

Обновлено в 04:17
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Обновлено в 06:56
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях

Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Автомобиль въехал в здание торгового центра в Гамбурге

Обновлено в 06:50
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Политика

Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро

Обновлено в 07:31
Общество

В Саратове ко Дню Победы появились плакаты с радостными фашистами

Руководство Саратовского аграрного университета готовится праздновать День Победы и распорядилось по этому случаю украсить стены учебного заведения тематическими плакатами.
Обновлено вчера в 21:06
Гаджеты

Новые iPhone получат быструю зарядку в комплекте

Несмотря на добавленную поддержку быстрой зарядки для iPhone 8 и новее, Apple продолжает включать в комплект со своими смартфонами старый адаптер питания на 5 Вт и кабель Lightning to USB-A.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Сына миллиардера Саркисова чудом вывели из комы после шумной вечеринки

Наследник олигарха Сергея Саркисова — друг певца ЮрКисса Саркисов-младщий оказался на грани смерти после бурной вечеринки в одном из московских клубов.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Обновлено в 05:27
Здоровье

В клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи

В Москве в клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи.
Обновлено в 04:54
Космос

Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство

Астрономы недавно впервые увидели, как черная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг.
Обновлено вчера в 13:15
Космос

NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

Обновлено в 02:41
Футбол

«Не предавайте «Спартак». Пресс-атташе москвичей обратился к болельщикам

Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков обратился к болельщикам красно-белых, призывая их не отказываться от команды.
Обновлено в 06:48
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:46
Происшествия

Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР

Грузовик украинских силовиков со снарядами подорвался в районе подконтрольного Киеву Водяного в Донбассе на мине, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
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