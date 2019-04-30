Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долговВести.Ru 01:05
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год. Согласно отчету, перевозчик и его дочерние компании понесли чистый убыток на сумму почти 22 миллиарда рублей.
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Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Политика
Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В подмосковном торговом центре обрушился потолок
Обновлено в 07:30
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Футбол
Магомед Оздоев: «Я очень многому научился у Семака»
Опорный полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как ему работается с главным тренером команды Сергеем Семаком, а также чему он научился у наставника петербуржцев, когда тот был игроком.
Обновлено в 08:26
Футбол
Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
Обновлено в 04:17
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Обновлено в 06:56
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Автомобиль въехал в здание торгового центра в Гамбурге
Обновлено в 06:50
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро
Обновлено в 07:31
Общество
В Саратове ко Дню Победы появились плакаты с радостными фашистами
Руководство Саратовского аграрного университета готовится праздновать День Победы и распорядилось по этому случаю украсить стены учебного заведения тематическими плакатами.
Обновлено вчера в 21:06
Гаджеты
Новые iPhone получат быструю зарядку в комплекте
Несмотря на добавленную поддержку быстрой зарядки для iPhone 8 и новее, Apple продолжает включать в комплект со своими смартфонами старый адаптер питания на 5 Вт и кабель Lightning to USB-A.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Сына миллиардера Саркисова чудом вывели из комы после шумной вечеринки
Наследник олигарха Сергея Саркисова — друг певца ЮрКисса Саркисов-младщий оказался на грани смерти после бурной вечеринки в одном из московских клубов.
Обновлено в 07:34
Здоровье
В клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи
В Москве в клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи.
Обновлено в 04:54
Космос
Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство
Астрономы недавно впервые увидели, как черная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг.
Обновлено вчера в 13:15
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Футбол
«Не предавайте «Спартак». Пресс-атташе москвичей обратился к болельщикам
Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков обратился к болельщикам красно-белых, призывая их не отказываться от команды.
Обновлено в 06:48
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР
Грузовик украинских силовиков со снарядами подорвался в районе подконтрольного Киеву Водяного в Донбассе на мине, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40