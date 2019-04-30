Экономика
Российская авиакомпания Utair может прекратить работу из-за долговРусская Планета 04:04
Российская авиакомпания Utair может прекратить деятельность из-за крупных долгов и убытков по итогам 2018 года. Об этом говорится в ее финансовом отчете. В документе сказано, что авиаперевозчик и его дочерние компании в 2018 году понесли убыток в 22 млрд рублей.
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Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Политика
Президент Австрии рассказал о своих русских корнях
В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.
Обновлено в 05:45
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
В Вашингтоне пожелали мирной смены власти в Венесуэле
Обновлено в 11:08
Авто
На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed
Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика
Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Общество
РКН оштрафовал самарское СМИ за отсутствие новостей в выходные
Роскомнадзор оштрафовал самарское онлайн-издание «Парк Гагарина» на 10 тыс. рублей в связи с отсутствием новостей в выходные дни, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 11:43
Политика
СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича
Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено в 10:27
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Новые iPhone получат быструю зарядку в комплекте
Несмотря на добавленную поддержку быстрой зарядки для iPhone 8 и новее, Apple продолжает включать в комплект со своими смартфонами старый адаптер питания на 5 Вт и кабель Lightning to USB-A.
Обновлено в 03:58
Политика
У берегов Норвегии поймали российского кита-разведчика
Рыбаки, ведущие промысел у северного побережья Норвегии, заметили кита-белуху с креплениями для камер.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
Илья Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею.
Обновлено в 10:05
Футбол
Бывший футболист «Динамо» и «Амкара» Гришин стал жертвой мошенников
По информации источника, 38-летнему Гришину позвонили злоумышленники и представились сотрудниками банка ВТБ, заявив, что у него со счета кто-то списал 400 тысяч рублей, и, чтобы их вернуть, им нужны данные его карты.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:59
Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»
Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Кампания по сбору средств на смартфон Energizer провалилась
Компания Avenir Telecom, объявившая о сборе средств на Energizer Power Max P18K через площадку для краудфандинга Indiegogo, получила всего 1% необходимой суммы.
Обновлено в 10:45
Наука
Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости
Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено в 10:47
Авто
Volkswagen Amarok получил версию для экстремального бездорожья
VW Amarok от Delta 4x4 получил яркий запоминающийся экстерьер, выполненный в черных и красных матовых цветах.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52