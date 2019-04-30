Экономика

Российская авиакомпания Utair может прекратить работу из-за долговРусская Планета 04:04

Российская авиакомпания Utair может прекратить деятельность из-за крупных долгов и убытков по итогам 2018 года. Об этом говорится в ее финансовом отчете. В документе сказано, что авиаперевозчик и его дочерние компании в 2018 году понесли убыток в 22 млрд рублей.
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Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
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Происшествия

Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором

Обновлено в 10:27
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К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Общество

РКН оштрафовал самарское СМИ за отсутствие новостей в выходные

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СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича

Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
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Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

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Обновлено в 03:39
Гаджеты

Новые iPhone получат быструю зарядку в комплекте

Несмотря на добавленную поддержку быстрой зарядки для iPhone 8 и новее, Apple продолжает включать в комплект со своими смартфонами старый адаптер питания на 5 Вт и кабель Lightning to USB-A.
Обновлено в 03:58
Политика

У берегов Норвегии поймали российского кита-разведчика

Рыбаки, ведущие промысел у северного побережья Норвегии, заметили кита-белуху с креплениями для камер.
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Нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею.
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По информации источника, 38-летнему Гришину позвонили злоумышленники и представились сотрудниками банка ВТБ, заявив, что у него со счета кто-то списал 400 тысяч рублей, и, чтобы их вернуть, им нужны данные его карты.
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Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»

Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:19
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Кампания по сбору средств на смартфон Energizer провалилась

Компания Avenir Telecom, объявившая о сборе средств на Energizer Power Max P18K через площадку для краудфандинга Indiegogo, получила всего 1% необходимой суммы.
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Обновлено в 08:41
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На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
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