Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в СирииИзвестия 06:06

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб. Координаты боевиков были переданы турецкой стороной, сообщает в четверг, 13 июня, пресс-служба Минобороны РФ.

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Культура В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.

Происшествия Атакованный в Оманском заливе танкер затонул Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Происшествия Суд обязал осужденного за превышение полномочий бывшего росгвардейца уплатить 9,7 млн руб Суд в Подмосковье обязал бывшего сотрудника Росгвардии, осужденного за превышение должностных полномочий, возместить ущерб на 9,7 млн рублей.

Политика Путин уволил двух генералов из дела Голунова Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Политика Климкин назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, страна сможет вступить в Европейский союз.

Экономика Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

Футбол «Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева «Спартак» предложение пока не принял. Прошлым летом красно-белые купили Ташаева у «Динамо» за отступные в размере 1,5 миллиона евро.

Футбол Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Шоу-бизнес Шепелев признался в проблемах в воспитании сына После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.

Армия и оружие Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

Общество «Егор Крид стоит накуренный»: рэпер Джиган разоблачил ушедшего от Тимати певца Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.

Происшествия В Белоруссии казнили убийцу трех человек В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Финансы Российские международные резервы превысили $500 млрд В Центробанке заявили, что международные резервы России превысили $500 млрд. Об этом говорится на сайте регулятора.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Политика Медведев раскритиковал траты Роскосмоса Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.

Общество В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.

Экономика СМИ узнали об одобрении Путиным системы ИПК без автоподписки Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.

Политика Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.

Транспорт Строительство двух новых развязок в Геленджике начнется в этом году По словам Оветченко, на работы по созданию развязки в районе аэропорта Геленджика и села Дивноморское уже выделены средства.

Технологии Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.

Футбол Ферлан Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать в „Реале“» Защитник сборной Франции Ферлан Менди поделился эмоциями после подписания долгосрочного контракта с мадридским «Реалом».

Общество В Самарской области ожидаются ночные заморозки Ночью 14 июня местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°, сообщает Приволжское УГМС.