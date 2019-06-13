Армия и оружие
Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в СирииИзвестия 06:06
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб. Координаты боевиков были переданы турецкой стороной, сообщает в четверг, 13 июня, пресс-служба Минобороны РФ.
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Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено 11 июня в 10:15
Культура
В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль
Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Один человек погиб при взрыве в больнице в Анталье
Один человек погиб, трое получили ранения.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Суд обязал осужденного за превышение полномочий бывшего росгвардейца уплатить 9,7 млн руб
Суд в Подмосковье обязал бывшего сотрудника Росгвардии, осужденного за превышение должностных полномочий, возместить ущерб на 9,7 млн рублей.
Обновлено в 07:12
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Политика
Климкин назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, страна сможет вступить в Европейский союз.
Обновлено в 07:59
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева
«Спартак» предложение пока не принял. Прошлым летом красно-белые купили Ташаева у «Динамо» за отступные в размере 1,5 миллиона евро.
Обновлено в 08:39
Футбол
Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым
Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Шепелев признался в проблемах в воспитании сына
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО
В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
«Егор Крид стоит накуренный»: рэпер Джиган разоблачил ушедшего от Тимати певца
Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Авто
В Volkswagen определились с датой продаж «растянутого» Polo Plus
Компания Volkswagen объявила дату старта продаж удлиненной версии хэтчбека Polo.
Обновлено в 00:37
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Политика
В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Финансы
Российские международные резервы превысили $500 млрд
В Центробанке заявили, что международные резервы России превысили $500 млрд. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика
Медведев раскритиковал траты Роскосмоса
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Общество
В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост
Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 08:24
Экономика
СМИ узнали об одобрении Путиным системы ИПК без автоподписки
Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.
Обновлено в 03:48
Политика
Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ
Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Транспорт
Строительство двух новых развязок в Геленджике начнется в этом году
По словам Оветченко, на работы по созданию развязки в районе аэропорта Геленджика и села Дивноморское уже выделены средства.
Обновлено в 09:01
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Футбол
Ферлан Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать в „Реале“»
Защитник сборной Франции Ферлан Менди поделился эмоциями после подписания долгосрочного контракта с мадридским «Реалом».
Обновлено в 02:45
Общество
В Самарской области ожидаются ночные заморозки
Ночью 14 июня местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°, сообщает Приволжское УГМС.
Обновлено в 08:47
Здоровье
Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги
Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
Обновлено в 05:20
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43