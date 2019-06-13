Армия и оружие
Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военныхВести.Ru 06:33
Самолеты ВКС России нанесли четыре удара по позициям террористов в провинции Идлиб. Целями для атаки стали скопления боевиков и позиции артиллерии, которая обстреливала наблюдательный пост турецкой армии, сообщает агентство "Интерфакс".
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Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
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Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты
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Общество
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Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ
Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
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Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций
Новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» не видит смысла в продлении антироссийских санкций, заявил её представитель, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен.
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Происшествия
Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.
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