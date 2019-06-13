Армия и оружие

Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военныхВести.Ru 06:33

Самолеты ВКС России нанесли четыре удара по позициям террористов в провинции Идлиб. Целями для атаки стали скопления боевиков и позиции артиллерии, которая обстреливала наблюдательный пост турецкой армии, сообщает агентство "Интерфакс".
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RT на русском06:11

Минобороны отчиталось о нанесении четырех бомбовых ударов по Идлибу

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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
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