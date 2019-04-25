Армия и оружие
Российская атомная подлодка «Белгород» восхитила и ужаснула ЗападREGNUM 06:58
Спуск на воду новейшей российской атомной подлодки «Белгород», который состоялся 23 апреля на «Севмаше» (Северодвинск), не обошли внимание западные СМИ.
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Политика
Эксперт по лжи сравнил встречи Ким Чен Ына с Путиным и Трампом
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко провел сравнение поведения лидера КНДР Ким Чен Ына на его встрече с президентом России Владимиром Путиным и встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 09:15
Происшествия
СК проведет проверку после гибели 16-летней девушки в метро Москвы
Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели 16-летней девушки в московском метро. Об этот рассказали в ГСУ СК РФ по столице.
Обновлено в 07:19
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить в октябре
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с РФ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после подписания российским президентом Владимиром Путиным указа об упрощении получения паспортов РФ жителям Донбасса поручил упростить пересечение границы с Россией.
Обновлено в 07:40
Культура
В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение «Заводного апельсина»
В архиве Энтони Берджесса, автора культового романа-антиутопии «Заводной апельсин» нашли продолжение книги — 200-страничный сиквел романа под названием A Clockwork Condition («Заводное состояние»).
Обновлено в 08:16
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Авто
Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет
Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.
Обновлено в 09:26
Политика
Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН
Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Елена Яковлева призналась, что сделала пластическую операцию
Актриса Елена Яковлева рассказала, что боится старости и периодически делает «уколы красоты», а также сделала пластическую операцию по изменению формы век и разреза глаз.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Дебошир выпал из патрульного УАЗа и ушел по делам
В городе Волжске (Республика Марий Эл) задержанный за дебош мужчина выпал из патрульного автомобиля по пути в отдел.
Обновлено в 08:20
Политика
Армянка Симоньян предсказала России президента Хабиба
Если же ничего не менять, уверена Симоньян, Россия к 2040 году станет совершенно другой страной – в первую очередь, мусульманской.
Обновлено в 07:03
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
Православные верующие, стремящиеся соблюдать требования своей религии, отказываются от многих продуктов на протяжении всего Великого поста, однако лишь два дня подразумевают полный отказ от пищи — Чистый понедельник, который в 2019 году пришелся на 11 марта, и Страстная пятница.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Происшествия
На Урале женщина зарубила топором сожителя, защищая сына
Жительница Челябинской области подозревается в том, что зарубила топором сожителя, который постоянно избивал ее и сына-второклассника, сообщил РИА Новости в четверг старший следователь следственного отдела СК РФ по городу Златоуст Михаил Наумов.
Обновлено в 07:20
Футбол
Мамаев заявил, что готов понести любое наказание
Обновлено в 08:59
Политика
Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Пекин, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь».
Обновлено в 09:08
Общество
Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 01:29
Финансы
Убыток Центробанка за год составил около 435 млрд рублей
Размер убытков Центробанка за 2017 года составил примерно такую же сумму - 435,3 млрд рублей - в связи с уменьшением процентных доходов на фоне снижения ставок, а также из-за роста процентных расходов на фоне структурного профицита ликвидности.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери
Вера Алдонина исполнила на школьном концерте известный хит The one I Love («Та, что люблю»).
Обновлено в 09:03
Общество
Жители Петербурга запустили флешмоб #мынебудемчай
Обновлено в 06:40
Авто
Компания Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon, и вот теперь Ford Motor добавил 500 млн долларов.
Обновлено вчера в 13:34
Спорт
Президиум ФЛГР признал удовлетворительными результаты лыжников
Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) признал удовлетворительными результаты российской команды и работу тренерского штаба и федерации в прошедшем сезоне, заявила РИА Новости глава ФЛГР Елена Вяльбе.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Экономика
«Мосэнерго» в I квартале увеличила выработку на 0,3%
Электростанции "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе - марте 2019 года выработали 19,16 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,3% больше показателя за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 08:26
Музыка
Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Политика
Верховный суд Украины отказался отменять постановление Рады о томосе
Верховный суд Украины закрыл производство по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной рады Украины «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви на Украине».
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Подводная лодка ЧФ «Старый Оскол» отправилась на ремонт
В настоящий момент корабль проходит Босфор и Дарданеллы. Подводные лодки проекта 06363 появились на Черноморском флоте в 2015 году.
Обновлено в 02:32
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21