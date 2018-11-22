Армия и оружие
Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших вооруженных сил в мире, опубликованном на портале Business Insider.
РИА Новости08:13
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