Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших вооруженных сил в мире, опубликованном на портале Business Insider.

Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

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