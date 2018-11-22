Армия и оружие

Российская армия попала в тройку сильнейших в мире
РИА Новости
08:13

Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших вооруженных сил в мире, опубликованном на портале Business Insider.
РИА Новости08:13

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Российской армии указали место

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Business Insider поставил армию России на второе место среди сильнейших

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Вторая в мире. Иностранцы оценили мощь российской армии

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В комитете Госдумы по обороне оценили рейтинг сильнейших армий в мире

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Армия России вошла в тройку самых сильных в мире

Известия08:21

Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Армия и оружие

Армия САР отбила атаку боевиков

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Армия и оружие

Путин поручил ОПК рассчитать количество необходимых России боеприпасов

Глава государства заявил, что нужно рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо, чтобы армия и флот могли выполнить свои задачи по обеспечению безопасности РФ, передает Интерфакс.
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Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

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Армия и оружие

Военные России и Индии протестировали оружие друг друга на учениях

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На новой полосе аэродрома Бельбек приземлился первый самолет

Вторая взлетно-посадочная полоса Бельбека позволит принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.
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Армия и оружие

В НАТО присвоили код российской крылатой ракете «Буревестник»

В НАТО присвоили код российской крылатой ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой.
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Армия и оружие

Жителей Центральной России, Урала и Сибири пригласят служить на Дон

Проходить службу в Ростовской области пригласят жителей Центральной России, Урала и Сибири, следует из сообщения ЮВО.
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Армия и оружие

В инженерные войска поступили современные машины разграждения ИМР-3М

Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу

Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12.
Обновлено в 10:22
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Боевики ВСУ из тяжелого вооружения обстреляли Спартак

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Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Ранее стало известно, что морская пехота США вместе с пограничниками приступила к постройке укреплений, в том числе растяжке колючей проволоки на границе с Мексикой.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Боевики «Боко харам» убили около 100 военных на северо-востоке Нигерии

Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет

Обновлено в 12:22
Армия и оружие

США намерены убедить ОЗХО, что Сирия сохраняет запасы химоружия

США намерены убедить ОЗХО, что "Сирия сохранила возможность производить и использовать химическое оружие".
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

«Новое дело Скрипалей»: в ДНР сообщили о подготовке британскими службами диверсии на химзаводе

Басурин подчеркнул, что такой сценарий британские специалисты уже применяли в Солсбери, сейчас ДНР может ждать новое дело Скрипалей.
Обновлено в 12:03
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