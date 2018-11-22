Армия и оружие
Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших вооруженных сил в мире, опубликованном на портале Business Insider.
РИА Новости08:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Армия и оружие
Армия САР отбила атаку боевиков
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Путин поручил ОПК рассчитать количество необходимых России боеприпасов
Глава государства заявил, что нужно рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо, чтобы армия и флот могли выполнить свои задачи по обеспечению безопасности РФ, передает Интерфакс.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Военные России и Индии протестировали оружие друг друга на учениях
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
На новой полосе аэродрома Бельбек приземлился первый самолет
Вторая взлетно-посадочная полоса Бельбека позволит принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
В НАТО присвоили код российской крылатой ракете «Буревестник»
В НАТО присвоили код российской крылатой ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Жителей Центральной России, Урала и Сибири пригласят служить на Дон
Проходить службу в Ростовской области пригласят жителей Центральной России, Урала и Сибири, следует из сообщения ЮВО.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
В инженерные войска поступили современные машины разграждения ИМР-3М
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу
Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Боевики ВСУ из тяжелого вооружения обстреляли Спартак
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе
Ранее стало известно, что морская пехота США вместе с пограничниками приступила к постройке укреплений, в том числе растяжке колючей проволоки на границе с Мексикой.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Боевики «Боко харам» убили около 100 военных на северо-востоке Нигерии
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
США намерены убедить ОЗХО, что Сирия сохраняет запасы химоружия
США намерены убедить ОЗХО, что "Сирия сохранила возможность производить и использовать химическое оружие".
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
«Новое дело Скрипалей»: в ДНР сообщили о подготовке британскими службами диверсии на химзаводе
Басурин подчеркнул, что такой сценарий британские специалисты уже применяли в Солсбери, сейчас ДНР может ждать новое дело Скрипалей.
Обновлено в 12:03