Армия и оружие
Российская армия отказалась от тушенки и устрицLenta.ru 03:10
Из рациона российских военнослужащих убрали фирменный знак военной кухни — тушенку и «консервы мясорастительные». Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, который возглавляет систему материально-технического обеспечения (МТО) вооруженных сил.
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АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
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В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
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Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
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Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
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Общество
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Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
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Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
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Политика
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Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
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Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
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Происшествия
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Украина возобновила транзит нефти по «Дружбе» в страны ЕС
Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в страны ЕС возобновлён. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Укртранснафта».
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«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan
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Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
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Общество
В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма
В сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге убрали последнюю секцию капитального забора, огораживавшего территорию. планируемого строительства храма святой Екатерины.
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