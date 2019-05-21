Российская армия отказалась от тушенки и устрицLenta.ru 03:10

Из рациона российских военнослужащих убрали фирменный знак военной кухни — тушенку и «консервы мясорастительные». Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, который возглавляет систему материально-технического обеспечения (МТО) вооруженных сил.

Российская армия отказалась от тушенки и устриц

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