Армия и оружие
Российская ПВО отразила атаку боевиков на ХмеймимВести.Ru 05:25
В настоящее время авиабаза продолжает работать в штатном режиме, никаких разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в военном ведомстве. Ранее боевики обстреливали Хмеймим 8 мая. Тогда по авиабазе было выпущено 12 реактивных снарядов.
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Энергетика
Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.
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Обновлено в 08:35
Наука
Причиной выбора породы собак может быть генетика
Наблюдения и проведенное исследование показали, что причиной выбора той или иной породы собак может быть врожденная предрасположенность.
Обновлено 17 мая в 16:17
Здоровье
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Что касается летального исхода во время проводимой им операции, то хочу напомнить, что пациенты поступают в нашу больницу в состоянии самой разной степени тяжести.
Обновлено в 07:25
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МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Хоккей
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Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
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Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
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Экономика
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Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени
Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг
Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке
Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Общество
Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления
Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обновлено в 08:54
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Политика
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На Украине решили отправить Порошенко в тюрьму
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов рассказал о своем намерении начать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 20:39
Кино
«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных
Обновлено вчера в 18:22
Политика
Депутат о протесте в Екатеринбурге: «Предстоит сделать большие выводы»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Екатеринбурге осложнилась ситуация возле Театра драмы, в сквере, где планируется построить храм Святой Екатерины.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Валерия, Орлова и Семенович шумно погуляли на дне рождения дизайнера Салимовой
Анна Семенович отдала предпочтение красному. Она появилась на дне рождения у дизайнера в бархатном платье и нюдовых лодочках.
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В России расширили перечень специальностей для целевого обучения
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Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
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Здоровье
Врачи Морозовской больницы удалили 16-летней пациентке пятилитровую опухоль яичника
Врачи Морозовской детской городской клинической больницы департамента здравоохранения Москвы удалили 16-летней пациентке гигантскую пятилитровую опухоль правого яичника.
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Культура
Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»
Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва
Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима
Обновлено в 08:11