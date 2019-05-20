Российская ПВО отразила атаку боевиков на ХмеймимВести.Ru 05:25

В настоящее время авиабаза продолжает работать в штатном режиме, никаких разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в военном ведомстве. Ранее боевики обстреливали Хмеймим 8 мая. Тогда по авиабазе было выпущено 12 реактивных снарядов.

Энергетика Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.

Наука Причиной выбора породы собак может быть генетика Наблюдения и проведенное исследование показали, что причиной выбора той или иной породы собак может быть врожденная предрасположенность.

Здоровье Первый зам.главврача Семашко уволился в знак протеста Что касается летального исхода во время проводимой им операции, то хочу напомнить, что пациенты поступают в нашу больницу в состоянии самой разной степени тяжести.

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Экономика Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.

Экономика Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб.

Политика Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.

Футбол У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.

Происшествия Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.

Общество Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.

Кино Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов» Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.

Происшествия Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.

Политика Зеленский решил проконсультироваться с депутатами перед роспуском Рады Президент Зеленский пригласил меня на консультации о роспуске Рады. Конституционных оснований для роспуска Рады нет.

Политика На Украине решили отправить Порошенко в тюрьму Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов рассказал о своем намерении начать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.

Политика Депутат о протесте в Екатеринбурге: «Предстоит сделать большие выводы» Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Екатеринбурге осложнилась ситуация возле Театра драмы, в сквере, где планируется построить храм Святой Екатерины.

Шоу-бизнес Валерия, Орлова и Семенович шумно погуляли на дне рождения дизайнера Салимовой Анна Семенович отдала предпочтение красному. Она появилась на дне рождения у дизайнера в бархатном платье и нюдовых лодочках.

Гаджеты Google приостановила сотрудничество с Huawei Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.

Общество В России расширили перечень специальностей для целевого обучения Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджета.

Здоровье Врачи Морозовской больницы удалили 16-летней пациентке пятилитровую опухоль яичника Врачи Морозовской детской городской клинической больницы департамента здравоохранения Москвы удалили 16-летней пациентке гигантскую пятилитровую опухоль правого яичника.

Культура Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер» Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.

Происшествия В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.