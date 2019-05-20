Армия и оружие

Российская ПВО отразила атаку боевиков на ХмеймимВести.Ru 05:25

В настоящее время авиабаза продолжает работать в штатном режиме, никаких разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в военном ведомстве. Ранее боевики обстреливали Хмеймим 8 мая. Тогда по авиабазе было выпущено 12 реактивных снарядов.
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