Спорт
Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мираВечерняя Москва 07:08
Самой красивой купюрой за 2018 год признана банкнота в 10 канадских долларов. На втором месте — купюра в 200 швейцарских франков, далее следуют норвежские 500 крон, российские 100 рублей. Пятерку лидеров замыкают 40 долларов Соломоновых островов.
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Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
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Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
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Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом
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Политика
Милонов потребовал проверить депутата Резника на наркотики
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости срочной проверки на наркотики парламентария Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника.
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Первомайское шествие идет в Петербурге
На Невском проспекте Петербурга стартовало первомайское шествие. Сегодня, 1 мая, праздничная колонна собрала порядка 57 000 человек.
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Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Здоровье
В Кировской области май объявили месяцем легкого дыхания
15 мая в 14 часов в поликлинике № 5 клинико-диагностического центра пройдут Астма-школа и ХОБЛ-школа (хроническая обструктивная болезнь легких) с участием главного внештатного специалиста-пульмонолога Елены Зверевой и главного специалиста аллерголога-иммунолога минздрава Ирины Ермаковой.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
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Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
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Гаджеты
Флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X
Официальное изображение, распространенное в Сети указывает на то, что флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X. Впрочем, свежая утечка раскрывает и внешность аппарата, причем смартфон еще и сфотографирован вживую на фоне экрана, возможно ноутбука, где и изображен рендер.
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Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?
Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
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В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
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Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
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Вратарь Устименко подписал контракт новичка с «Филадельфией»
Вратарь Кирилл Устименко подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».
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Армия и оружие
США впервые применили F-35A в боевых условиях
ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.
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«Барселона» и «Ливерпуль» опубликовали стартовые составы
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Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны
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Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
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Facebook представила новый дизайн социальной сети
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
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