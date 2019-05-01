Спорт

Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мираВечерняя Москва 07:08

Самой красивой купюрой за 2018 год признана банкнота в 10 канадских долларов. На втором месте — купюра в 200 швейцарских франков, далее следуют норвежские 500 крон, российские 100 рублей. Пятерку лидеров замыкают 40 долларов Соломоновых островов.
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Российские 100 рублей вошли в топ красивейших купюр мира

Газета.Ru08:34

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

РИА Новости07:09

Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира

Российская газета02:40

100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира

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Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года

Эхо Москвы03:30

Российская сторублевка стала одной из самых красивых банкнот мира

Телеканал 360°05:29

Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира

Znak.com01:31
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Названы самые красивые деньги в мире

Вести.UZ09:43
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