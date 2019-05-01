Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мираВечерняя Москва 07:08

Самой красивой купюрой за 2018 год признана банкнота в 10 канадских долларов. На втором месте — купюра в 200 швейцарских франков, далее следуют норвежские 500 крон, российские 100 рублей. Пятерку лидеров замыкают 40 долларов Соломоновых островов.

Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мира

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